Dans le détail, un attaquant peut transmettre à une application .NET des données compressées avec Brotli qu'il a volontairement malformées, par exemple dans une requête web. Si l'application accepte de les décompresser, le décodeur intégré à .NET peut poursuivre le traitement malgré l'erreur et écrire au-delà de la zone de mémoire qui lui est réservée. Cette écriture hors limites (out-of-bounds write) peut faire planter le programme, exposer des informations sensibles ou permettre à l'attaquant d'obtenir des privilèges supplémentaires sur le système.

L'attaque peut être menée à distance, sans authentification ni intervention de la victime. Le 22 octobre, les chercheurs d'Imperva ont d'ailleurs réussi à exploiter cette même faille pour exécuter du code sur une version vulnérable de Node.js. En transmettant des données Brotli piégées à leur application de test, ils sont parvenus à lui faire créer un fichier sur le serveur, alors que son code ne prévoyait aucune action de ce type. En remplaçant cette instruction par d'autres, un pirate pourrait accéder aux données sensibles et aux secrets utilisés par l'application, ou lancer d'autres commandes avec les droits dont elle dispose.