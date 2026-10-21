Autre subtilité : la version PHP affichée en ligne de commande n’est pas nécessairement celle qui exécute le site. Et un numéro de version ancien ne signifie pas systématiquement qu’un serveur reste vulnérable, puisque certains fournisseurs intègrent les correctifs sans le modifier.



Pour les propriétaires de sites, la priorité est donc de consulter les communications de leur hébergeur et de s’assurer que les correctifs sont effectivement appliqués. Ceux qui doivent changer de branche PHP ont tout intérêt à vérifier les modules activés pour la nouvelle version et à réaliser une sauvegarde avant toute migration.



L’enjeu des prochaines heures sera de passer des protections provisoires aux corrections définitives. Chez o2switch comme ailleurs, la publication des correctifs par PHP ou CloudLinux ne suffit pas : encore faut-il qu’ils soient installés et que les processus Web utilisent réellement les versions corrigées.