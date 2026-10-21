L'affaire connaît un dernier rebondissement cette semaine. Mardi, les identifiants des failles commencent à circuler avant leur divulgation officielle. Calif publie également par erreur une vidéo de démonstration, favorisant l'apparition de preuves de concept. La sortie des correctifs, initialement prévue jeudi, est avancée de 24 heures.



Les versions corrigées, PHP 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 et 8.5.12, sont désormais disponibles. Leur déploiement reste indispensable pour sécuriser les installations concernées.



Cette affaire révèle aussi les limites d'une cybersécurité dopée à l'IA. Les outils peuvent désormais découvrir et rendre exploitables des failles beaucoup plus rapidement. Mais comme le souligne la PHP Foundation, concevoir des correctifs fiables exige toujours des ingénieurs maîtrisant les mécanismes les plus profonds du langage. Et ils sont aujourd'hui trop peu nombreux.