Mercredi, le CERT-FR, le service de l'État chargé de répondre aux attaques informatiques, a publié une alerte. Sa consigne était d'isoler les machines concernées, puis de passer à une version de PHP à jour. Le bulletin précise que toutes les anciennes versions, de PHP 5 à PHP 8.1, sont touchées. Le projet ne les suit plus, même s'il a exceptionnellement fourni des correctifs minimaux à compiler soi-même pour les versions 7.4, 8.0 et 8.1. Les parades provisoires suggérées par le CERT-FR, comme désactiver une fonction liée à l'envoi de fichiers, ne bloquent pas tout, et le CERT-FR précise lui-même ne pas les garantir. « Mettre un site hors ligne pendant une journée est une décision bien moins coûteuse que d'expliquer une compromission pendant un an », tranche Samuel Hassine, cofondateur et dirigeant de Filigran.