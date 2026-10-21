À l'origine de cette décision, une alerte du CERT-FR, le service de l'État chargé de repérer les menaces informatiques et d'aider à y répondre. Elle porte sur deux failles critiques dans PHP. Leur existence avait fuité dès mardi sur un forum spécialisé, ce qui a contraint les responsables du projet à donner l'alerte en urgence. Ce mercredi, ils ont publié de nouvelles versions de PHP (8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 et 8.2.35) qui colmatent ces brèches. Les éditeurs de systèmes Linux, très répandus sur les serveurs web, avaient reçu ces correctifs en avance pour préparer leurs propres mises à jour.