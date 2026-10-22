Hier, Météo France a aussi fermé tous ses sites par précaution le même jour, et ce pendant plusieurs heures. Et dans la nuit, la CAF a annoncé à son tour une « opération de maintenance » rendant caf.fr temporairement indisponible, en assurant que la sécurité de ses services et des données est sa priorité. Ses allocataires gardent leur délai habituel, jusqu'au début du mois suivant, pour faire leur déclaration. Mais la CAF ne cite pas PHP, même si le scénario semble être le même de son côté, comme du côté de l'Assurance maladie. Sur X, plusieurs lecteurs nous confirment ne pas parvenir à accéder aux deux plateformes, et ce depuis hier soir.