Depuis mercredi soir, la connexion au compte Ameli est très compliquée, voire impossible pour de nombreux assurés, sur le site comme sur l’application. L’Assurance maladie fait état d'une maintenance programmée, sans doute liée aux correctifs des failles PHP. La CAF est aussi touchée.
La connexion au compte Ameli fait de la résistance depuis mercredi soir, et la panne, le problème n'est toujours pas réglé ce jeudi matin, bien au contraire, tout comme du côté de la Caisse nationale des allocations familiales, la CAF. Des centaines de signalements font encore état partout en France d'un accès impossible à l'espace personnel, et donc aux remboursements ou aux droits de chacun, que ce soit sur le site de l'Assurance maladie ou sur son application mobile. Le calendrier nous rappelle en tout cas la journée plus qu'agitée qu'a vécue le Web mercredi, sans parler de l'interminable panne ayant frappé Orange.
Compte Ameli, la connexion est bloquée depuis mercredi soir
Les premiers signalements évoquant l'impossibilité d'accéder à son espace santé sur le site de l'Assurance maladie ou à son compte CAF sont apparus mercredi vers 21 heures sur Downdetector pour le premier cité, avant d'atteindre leur maximum aux alentours de 22 h 30, sans jamais retomber à zéro pendant la nuit. Le phénomène a repris de plus belle ce jeudi matin, puisque le site TotalBug a recensé plus de 500 signalements en 24 heures, avec une courbe grimpant jusqu'à environ 125 par heure vers 8 heures.
Côté utilisateurs, on est assez unanime, comme nous avons pu le constater. Sur l'application, certains tombent dès l'ouverture sur le message « Une erreur est survenue lors de la récupération des données ». Dans un navigateur, d'autres voient la page de connexion refuser de s'afficher, ou apprennent que assure.ameli.fr, l'adresse de l'espace personnel, met trop de temps à répondre. Attention, le site de l'Assurance maladie est consultable, la partie vitrine. C'est bien l'accès au compte personnel, et à Mon espace santé, qui coinçait. La partie la plus sécurisée, donc.
Failles PHP, une piste éventuelle, à prendre avec des pincettes donc
L'Assurance maladie indique, ce matin, qu'« une maintenance programmée est effectivement en cours sur le compte ameli web et appli ». Nous avons essayé de contacter l'organisme pour en savoir plus. On peut évidemment avancer l'hypothèse d'une maintenance préventive liée aux deux failles critiques de PHP, le langage qui fait tourner une large partie des sites web, corrigées mercredi. On rappelle que ces brèches permettent à un pirate d'exécuter des commandes sur un serveur à distance, sans le moindre mot de passe.
Hier, Météo France a aussi fermé tous ses sites par précaution le même jour, et ce pendant plusieurs heures. Et dans la nuit, la CAF a annoncé à son tour une « opération de maintenance » rendant caf.fr temporairement indisponible, en assurant que la sécurité de ses services et des données est sa priorité. Ses allocataires gardent leur délai habituel, jusqu'au début du mois suivant, pour faire leur déclaration. Mais la CAF ne cite pas PHP, même si le scénario semble être le même de son côté, comme du côté de l'Assurance maladie. Sur X, plusieurs lecteurs nous confirment ne pas parvenir à accéder aux deux plateformes, et ce depuis hier soir.
D'autant que des internautes signalaient déjà des difficultés de connexion les jours précédents, pour certains. En attendant un retour à la normale ou une prise de parole de l'Assurance maladie, le plus simple reste le téléphone, au 36 46. Pour le reste, il faudra patienter et retenter la connexion un peu plus tard.