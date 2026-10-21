Dans son communiqué, Orange affirme que les appels, les SMS et les usages mobiles sont « de nouveau opérationnels », pour les particuliers comme pour les entreprises. Ses équipes poursuivent la surveillance du réseau afin de s'assurer de la stabilité et de la qualité des services dans les prochaines heures, et l'opérateur renouvelle ses excuses, en remerciant ses clients pour leur patience. Quelques heures plus tôt, son communiqué de 19 h se contentait d'évoquer un « incident technique majeur », sans un mot sur son origine, tout en assurant que les appels d'urgence n'étaient pas touchés. Un silence qui rappelait la panne du 29 juin, restée sans explication détaillée.