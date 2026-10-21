Le réseau mobile Orange est rétabli après près de dix heures de panne. Dans un communiqué diffusé mercredi soir, l’opérateur attribue l’incident à la défaillance d’un équipement de son cœur de réseau, sans en dire davantage.
La panne Orange et Sosh qui a privé le réseau mobile de signal depuis la fin de matinée ce mercredi 21 octobre est terminée, du moins selon l'opérateur. Dans un communiqué diffusé peu après 21 h, Orange assure que les appels, les SMS et les usages mobiles fonctionnent de nouveau, et évoque « une défaillance d'un équipement au niveau de notre cœur de réseau mobile ». Une explication qui rejoint en partie celle du hacker éthique SaxX, lequel parlait d'une migration vers un nouveau cœur de réseau 5G, une piste précise que l'opérateur ne reprend pas à son compte.
Un équipement du cœur de réseau à l'origine de la panne Orange
Il aura donc fallu attendre la fin de la crise pour obtenir une explication officielle, même sommaire. Mercredi, un équipement du cœur de réseau mobile d'Orange a flanché. Plus tôt dans l'après-midi, Clément Domingo, aka SaxX, avait publié des « infos exclusives » glanées selon lui en interne. « Ce n'est pas un hack », assurait-il avec ce brin de piquant qu'on lui connaît, avant d'expliquer qu'Orange introduisait un nouveau cœur de réseau mobile 5G, sur lequel les lignes migrées étaient « a priori » hors service. Il évoquait aussi des centaines de milliers de particuliers et d'entreprises touchés. Dans son communiqué, l'opérateur ne parle en revanche ni de migration ni de 5G, et ne précise pas de quel équipement il s'agit.
Mais il faut savoir de quoi l'on parle. Un réseau mobile repose sur deux étages. D'un côté, les antennes captent et relaient le signal de votre téléphone. De l'autre, le cœur de réseau rassemble des serveurs et des bases de données installés dans les centres techniques de l'opérateur. C'est lui qui vérifie que votre carte SIM appartient bien à un abonné, localise votre téléphone pour lui transmettre un appel et aiguille SMS et données vers leur destination. Si les antennes sont les guichets, le cœur de réseau est le centre de tri. Qu'il flanche, et votre smartphone a beau capter une antenne, il affiche « Aucun service ».
Alors pourquoi parler d'un cœur « 5G » ? La 5G classique d'Orange s'appuie encore en partie sur le cœur de réseau de la 4G. Pour exploiter pleinement la 5G dite « Standalone », commercialisée sous le nom de 5G+, il faut un cœur entièrement 5G, vers lequel les lignes basculent progressivement. En fait, les lignes concernées n'auraient plus pu se connecter ni à l'ancien système ni au nouveau. De quoi expliquer, peut-être, pourquoi des abonnés situés au même endroit n'étaient pas tous touchés. Certains avaient, ces dernières heures, trouvé la parade, en basculant leur téléphone en 3G. Aucun lien n'a en revanche été établi avec l'extinction programmée du réseau 2G d'Orange, effective la veille dans les 43 derniers départements concernés.
Le réseau Orange rétabli après une journée de pagaille
Dans son communiqué, Orange affirme que les appels, les SMS et les usages mobiles sont « de nouveau opérationnels », pour les particuliers comme pour les entreprises. Ses équipes poursuivent la surveillance du réseau afin de s'assurer de la stabilité et de la qualité des services dans les prochaines heures, et l'opérateur renouvelle ses excuses, en remerciant ses clients pour leur patience. Quelques heures plus tôt, son communiqué de 19 h se contentait d'évoquer un « incident technique majeur », sans un mot sur son origine, tout en assurant que les appels d'urgence n'étaient pas touchés. Un silence qui rappelait la panne du 29 juin, restée sans explication détaillée.
Avec près de dix heures de perturbations, de 11 h 20 environ jusqu'à 21 h, cette coupure dépasse nettement celle du 30 janvier 2026, qui avait duré environ sept heures et demie. Plus de 11 000 signalements avaient été recensés sur Downdetector autour de midi, et les box 5G, qui tirent leur connexion du réseau mobile, étaient elles aussi coupées. Vers 19 h, le signal revenait par à-coups dans le Loiret ou le Haut-Rhin, quand la Haute-Garonne, la Sarthe, les Côtes-d'Armor ou les Pyrénées-Atlantiques restaient privées de service. Sur Totalbug, les commentaires agacés se multipliaient, l'un d'eux reprochant à Orange de laisser ses clients sans information.
Reste à savoir ce qui a précisément cédé, et pourquoi la remise en route a pris autant de temps. Il aurait visiblement fallu reconnecter progressivement les abonnés, pour éviter d'autres couacs. En juin 2025, SFR n'avait détaillé l'origine de sa propre panne géante qu'après coup. Une simple mise à jour avait dégénéré. L'opérateur au carré rouge avait aussi offert de la data à ses abonnés touchés. Orange suivra-t-il cet exemple ? En attendant, si votre réseau tarde à revenir, activer puis désactiver le mode avion peut forcer la reconnexion, et nos astuces pour rester joignable restent valables.