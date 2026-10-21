Le réseau Orange revient par petites touches selon les zones. Si vos voisins captent quelque chose et pas vous, il est inutile de secouer votre téléphone dans tous les sens. Activez le mode avion une trentaine de secondes, puis désactivez-le pour forcer l'appareil à se raccrocher au réseau. Ou redémarrez-le, au pire. Par contre, ne réinitialisez pas votre smartphone et laissez votre carte SIM à sa place, n'oubliez pas que le problème vient du réseau, pas de votre appareil. Pour suivre l'évolution de la situation, gardez aussi un œil sur les comptes X d'Orange et de Sosh.