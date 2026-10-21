Une panne nationale du réseau mobile Orange prive depuis ce mercredi 21 octobre de nombreux abonnés, Sosh compris, d’appels, de SMS et d’Internet. Sans forcément y penser, quelques réglages suffisent pourtant souvent à rester joignable.
La panne Orange qui paralyse le réseau mobile depuis 11 h 20 ce mercredi n'est pas un souci très localisé ou habituel, puisque l'opérateur historique a confirmé un incident national, sans en livrer la cause ni l'heure du retour à la normale. Le signal revient par endroits, mais pas partout, et pour certains, il repart. Si vous êtes abonné(e) Orange, votre téléphone affiche peut-être toujours un laconique « Aucun service ». En attendant un retour à la normale encore partiel, plusieurs solutions permettent de rester joignable, à commencer par une fonction souvent ignorée de nos smartphones.
Le Wi-Fi, votre meilleur allié contre la panne Orange
Pour faire fi de la panne de réseau mobile Orange, votre premier réflexe, et de loin le plus efficace pourrait être celui des appels Wi-Fi. Intégrée au téléphone, cette fonction fait passer les appels et SMS par Internet, avec votre numéro habituel, depuis n'importe quel Wi-Fi en France métropolitaine, y compris la box d'un autre fournisseur.
Sur iPhone, ouvrez « Réglages », puis « Données cellulaires » (ou « Téléphone », selon la version d'iOS), et activez « Appels Wi-Fi ». Sur Android, direction les « Paramètres », rubrique « Connexions » ou « Réseau et Internet », puis « Appels Wi-Fi ». Une mention « Wi-Fi » apparaît ensuite généralement près du nom de l'opérateur. Vous pouvez aussi passer par les paramètres de votre carte SIM, si vous avez par exemple un Google Pixel, et ensuite descendre jusqu'à « Appels » puis « Activer Appels Wi-Fi ».
Vous avez oublié WhatsApp, Signal, Messenger ou Telegram ? Ces messageries se moquent bien de l'état du réseau mobile tant qu'ils ont du Wi-Fi à se mettre sous la dent. Qu'il s'agisse des appels vocaux, de la vidéo ou des messages écrits, tout passe, à condition que votre correspondant utilise la même application et dispose lui aussi d'une connexion. Les fidèles d'Apple peuvent miser sur iMessage et FaceTime, en coupant temporairement l'option « Envoyer comme SMS » dans les réglages de Messages. Sans cela, l'iPhone risque de convertir vos messages en SMS… condamnés à errer dans les limbes des télécoms.
Il faut évidemment avoir du Wi-Fi. À la maison, la box fibre tient souvent bon, même si quelques clients signalent des soucis, qui pourraient être liés à un autre problème. On sait que de nombreuses connexions Orange fixes fonctionnent normalement cet après-midi. Tant qu'elle reste allumée, la box internet offre aussi un atout oublié, la ligne fixe, parfaite pour un appel classique, pour celles et ceux, de moins en moins nombreux, qui l'utilisent encore. Les abonnés à une box 4G ou 5G n'ont en revanche pas cette chance, car reliée au réseau mobile, elle subit aussi la panne. Dehors, les cafés, gares et bibliothèques peuvent prendre le relais, tout comme le partage de connexion d'un proche abonné ailleurs, par exemple chez Free, SFR ou Bouygues Telecom.
Codes bancaires, urgences : les bons réflexes pendant la panne Orange
Le réseau Orange revient par petites touches selon les zones. Si vos voisins captent quelque chose et pas vous, il est inutile de secouer votre téléphone dans tous les sens. Activez le mode avion une trentaine de secondes, puis désactivez-le pour forcer l'appareil à se raccrocher au réseau. Ou redémarrez-le, au pire. Par contre, ne réinitialisez pas votre smartphone et laissez votre carte SIM à sa place, n'oubliez pas que le problème vient du réseau, pas de votre appareil. Pour suivre l'évolution de la situation, gardez aussi un œil sur les comptes X d'Orange et de Sosh.
L'autre victime collatérale de la panne, ce sont les codes de validation envoyés par SMS, parfois indispensables pour payer en ligne ou accéder à son espace bancaire. Si vous avez un achat urgent à faire, privilégiez la validation depuis l'application de votre banque, souvent proposée en alternative, à condition d'être connecté au Wi-Fi, on en revient toujours à la même chose. Les comptes protégés par une application d'authentification, comme Google Authenticator, restent accessibles, puisque les codes sont générés directement sur le téléphone. Évitez en revanche les opérations bancaires sur un Wi-Fi public. Pour le reste, mieux vaut patienter quelques heures.
En cas d'urgence, composez le 112. Selon les conditions techniques, ce numéro peut s'appuyer sur un autre réseau mobile disponible, voire sur le Wi-Fi si les appels Wi-Fi sont activés. S'il ne passe pas, cherchez sans attendre un téléphone fixe chez un commerçant ou dans une pharmacie. Pensez aussi à prévenir vos proches et vos collègues par un statut WhatsApp ou une réponse automatique par e-mail. Notez l'heure du début de la coupure, utile en cas de demande de dédommagement. Et pour la prochaine fois, une eSIM chez un autre opérateur, sur un téléphone double SIM, fera une précieuse ligne de secours.