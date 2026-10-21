Orange a précisé l’ampleur de la panne, mais pas encore son mécanisme. Dans les déclarations recueillies jusqu’ici, l’opérateur ne détaille ni les équipements concernés ni ce qui explique que certaines lignes fonctionnent tandis que d’autres restent privées de service. Le nombre exact d’abonnés affectés n’est pas davantage connu.



Les investigations annoncées doivent donc encore répondre à deux questions essentielles : qu’est-ce qui a provoqué ces interruptions, et quand l’ensemble des services pourra-t-il être rétabli ? Aucun horaire précis n’a été communiqué dans ces prises de parole.



Vous avez retrouvé du réseau ? Indiquez-nous votre ville, votre offre Orange ou Sosh et les services qui fonctionnent réellement dans les commentaires : appels, SMS et Internet mobile. Merci pour vos témoignages, qui nous aident à suivre l’évolution de la situation.