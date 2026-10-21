Orange confirme un incident national affectant les appels, les SMS et les données mobiles d’une grande partie de ses clients. Plusieurs heures après les premières coupures ce mercredi 21 octobre, des signes d’amélioration sont rapportés, mais les informations disponibles ne permettent pas encore d’annoncer la fin de la panne.
Le réseau revient chez certains abonnés, tandis que d’autres restent privés de service. Depuis les premières coupures signalées en fin de matinée, Orange a précisé l’ampleur des perturbations. Le constat dépasse désormais les seuls témoignages : l’opérateur reconnaît un incident national, sans avoir encore expliqué publiquement son origine.
Une panne nationale qui ne touche pas tous les abonnés
Contacté par plusieurs médias, Orange confirme que les difficultés concernent les appels, les SMS et les usages mobiles. À La Dépêche du Midi, l’opérateur indique que ses équipes techniques cherchent à identifier l’origine de l’incident et à rétablir les services.
Une précision apportée au Parisien permet toutefois de mieux comprendre les situations contrastées : la panne est nationale, mais son impact concerne seulement une partie des clients. Cela signifie qu’un téléphone peut fonctionner alors qu’un autre reste sans service, sans que cette différence permette à elle seule d’identifier les catégories d’abonnés épargnées.
Dans les commentaires de notre premier article, les témoignages concernant Orange Business divergent également. Certains lecteurs décrivent des lignes professionnelles fonctionnelles, d’autres des interruptions. Ils ne permettent donc pas de conclure que ces offres échappent à l’incident.
Peu après 14 heures, Orange indiquait encore au Parisien ne constater aucune amélioration notable. Les investigations se poursuivaient alors, sans horaire de rétablissement annoncé.
L'origine de l'incident reste à établir
Orange a précisé l’ampleur de la panne, mais pas encore son mécanisme. Dans les déclarations recueillies jusqu’ici, l’opérateur ne détaille ni les équipements concernés ni ce qui explique que certaines lignes fonctionnent tandis que d’autres restent privées de service. Le nombre exact d’abonnés affectés n’est pas davantage connu.
Les investigations annoncées doivent donc encore répondre à deux questions essentielles : qu’est-ce qui a provoqué ces interruptions, et quand l’ensemble des services pourra-t-il être rétabli ? Aucun horaire précis n’a été communiqué dans ces prises de parole.
Vous avez retrouvé du réseau ? Indiquez-nous votre ville, votre offre Orange ou Sosh et les services qui fonctionnent réellement dans les commentaires : appels, SMS et Internet mobile. Merci pour vos témoignages, qui nous aident à suivre l’évolution de la situation.