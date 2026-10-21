Mise à jour du 21/10 à 12 h 30 : Orange a reconnu les perturbations dans un message publié sur X : « Vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. »



Vous êtes concerné par cette panne ? N’hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires votre ville, votre opérateur et les difficultés rencontrées : appels, SMS ou Internet mobile. Merci pour vos témoignages, qui nous aident à suivre l’évolution de la situation.