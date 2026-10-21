Décidément, après Revolut hier, c’est au tour d’Orange aujourd’hui. Une panne perturbe les services mobiles de l’opérateur et de Sosh ce mercredi 21 octobre en fin de matinée. Des abonnés rapportent une perte complète de réseau dans de nombreuses régions, avec, à l'heure d'écrire ces lignes, plus de 11 000 signalements sur DownDetector.
Mise à jour du 21/10 à 12 h 30 : Orange a reconnu les perturbations dans un message publié sur X : « Vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. »
Vous êtes concerné par cette panne ? N’hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires votre ville, votre opérateur et les difficultés rencontrées : appels, SMS ou Internet mobile. Merci pour vos témoignages, qui nous aident à suivre l’évolution de la situation.
Plus de signal, plus de connexion Internet mobile, un téléphone qui affiche « aucun service » : les témoignages se multiplient autour de midi. Les remontées concernent des villes éloignées les unes des autres, de Paris à Toulouse, en passant par Lyon, Strasbourg ou Bordeaux. Elles dessinent un incident qui dépasse largement le cadre d’une antenne locale, même si son périmètre exact reste à préciser.
Des pertes de réseau signalées dans de nombreuses régions
De nombreux commentaires d'utilisateurs publiés en cette fin de matinée décrivent les difficultés à joindre le réseau d'Orange. « Plus de réseau à Clermont-Ferrand », écrit un utilisateur. « Coupure réseau mobile Orange à Paris », rapporte un autre. Des messages évoquent également des interruptions à Lille, Nice, Grenoble, Rouen, Orléans, Poitiers, Limoges, Biarritz ou encore Saint-Brieuc.
Certains abonnés décrivent des conséquences immédiates sur leur activité. À Saint-Genis-Laval, près de Lyon, une utilisatrice signale une box sans connexion et un téléphone hors réseau : « Impossible de travailler, très pénible ». À Strasbourg, un autre commentaire mentionne une perte de réseau sur le téléphone et une box 5G.
Ces témoignages rejoignent les indicateurs de Downdetector et Sosh apparaît également en difficulté.
Une origine et un délai de rétablissement encore inconnus
À l’heure de notre rédaction,Orange n'a pas encore communiqué sur les causes de ces perturbations ou un horaire de retour à la normale.
La météo officielle du réseau mobile ne nous a pas davantage permis d’obtenir un diagnostic : sa consultation nous a uniquement renvoyé la mention « Chargement en cours », avec une page qui tourne dans le vide.
Les témoignages concernent principalement le réseau mobile. Les mentions de connexions Internet ou de box interrompues doivent être distinguées : une box 5G utilise elle aussi ce réseau. Elles ne suffisent donc pas à confirmer une panne générale de la fibre ou de l’ADSL.
Reste désormais à connaître l’étendue précise de l’incident, les services concernés et le délai nécessaire pour rétablir les communications des abonnés touchés.