Google situe le début des perturbations à 8 h 08, heure de Paris, le mardi 20 octobre. Un incident électrique a provoqué une interruption dans la zone « europe-west2-b », au sein de sa région londonienne. Sa fiche recense 38 produits affectés, avec des services indisponibles dans cette zone et des erreurs ou difficultés réseau ailleurs dans la région.



À 13 h 12, Google annonce que le problème électrique est maîtrisé. La restauration privilégie ensuite les applications déjà déployées, tandis que la création de nouvelles reste perturbée. Le fournisseur observe une reprise pour la plupart des charges de travail à partir de 14 h 10.