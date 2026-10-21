Revolut confirme le rétablissement de ses services après la panne du 20 octobre. Google identifie un incident électrique dans sa région londonienne et détaille une reprise progressive. Plusieurs questions restent ouvertes sur les mécanismes de secours de la banque.
Après les cartes refusées en magasin, les virements impossibles et les difficultés d’accès aux comptes, Revolut annonce un retour à la normale. Dans une déclaration transmise à Clubic, un porte-parole confirme que les perturbations ont été provoquées par une panne chez Google Cloud.
« Nous confirmons que les services sont désormais rétablis. Les fonds et les données de nos clients sont en sécurité et n'ont à aucun moment été compromis. »
La banque présente également ses excuses aux clients concernés. Du côté de Google, l’historique de l’incident permet désormais de mieux comprendre le déroulement de cette journée.
Un incident électrique à Londres, puis une reprise progressive
Google situe le début des perturbations à 8 h 08, heure de Paris, le mardi 20 octobre. Un incident électrique a provoqué une interruption dans la zone « europe-west2-b », au sein de sa région londonienne. Sa fiche recense 38 produits affectés, avec des services indisponibles dans cette zone et des erreurs ou difficultés réseau ailleurs dans la région.
À 13 h 12, Google annonce que le problème électrique est maîtrisé. La restauration privilégie ensuite les applications déjà déployées, tandis que la création de nouvelles reste perturbée. Le fournisseur observe une reprise pour la plupart des charges de travail à partir de 14 h 10.
La fiche fixe la fin de l’incident à 16 heures, soit 7 heures et 52 minutes après son début. À 16 h 03, Google signale néanmoins un très petit nombre de clients encore affectés. Ces horaires décrivent son infrastructure, sans établir l’heure exacte du rétablissement chez Revolut.
Pourquoi une panne à Londres peut-elle bloquer une carte en France ?
Le lien entre Revolut et Google Cloud est ancien et documenté. Dans une étude de cas, Google explique que la banque a construit son infrastructure principale autour de ses machines virtuelles Compute Engine, avec plusieurs instances pour les applications et des sauvegardes de bases de données. Cela éclaire le rôle du fournisseur, sans identifier le composant précis qui a bloqué les opérations mardi.
Une application bancaire accessible depuis un téléphone dépend aussi de serveurs distants. Un incident sur ces infrastructures peut donc avoir des conséquences bien au-delà de leur emplacement physique.
Google recommande de répartir les applications entre plusieurs zones et régions pour résister aux défaillances. Mais disposer de sauvegardes et maintenir un service immédiatement disponible répondent à deux besoins différents : restaurer des données ne garantit pas qu’un paiement puisse continuer à être autorisé pendant une panne.
Reste à comprendre les dépendances techniques qui ont rendu Revolut vulnérable à cet incident et la manière dont ses dispositifs de continuité ont fonctionné. La déclaration reçue ne le précise pas. Google annonce une analyse après son enquête interne ; lors de notre consultation, le détail du défaut électrique n’était pas encore publié.