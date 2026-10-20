Paiements refusés, virements impossibles, application inaccessible : Revolut connaît une interruption de service ce mardi 20 octobre. Son support reconnaît un incident touchant plusieurs fonctionnalités, mais sa page d’état affiche encore tous les systèmes comme opérationnels.
Une carte refusée à la caisse du supermarché, un taxi impossible à régler ou de l’argent inaccessible pendant les vacances : les témoignages se multiplient ce matin sous un message du support de Revolut sur X. Pour certains clients qui indiquent ne disposer d’aucun autre compte bancaire, les perturbations compliquent immédiatement les dépenses du quotidien. Sur Downdetector, les signalements concernent principalement l’application et l’accès aux services bancaires. Revolut a également reconnu une interruption affectant plusieurs fonctionnalités et indique que ses ingénieurs travaillent au rétablissement du service.
Des paiements refusés et des opérations impossibles
Les réponses au message de Revolut Support sur X décrivent des difficultés qui dépassent la seule connexion à l’application. Un client explique ne plus pouvoir utiliser sa Mastercard Revolut ni effectuer de virements, alors qu’il ne possède aucun autre compte. Depuis l’Allemagne, un autre rapporte une application inutilisable, des paiements par carte impossibles et des difficultés pour retirer de l’argent.
Plusieurs témoignages évoquent des achats bloqués au supermarché ou un trajet en taxi impossible à régler. Un utilisateur à Shanghai raconte également avoir échoué à acheter un ticket de métro via Alipay avec sa carte Revolut, avant de pouvoir utiliser une autre carte bancaire.
Ces déclarations ne permettent pas de mesurer précisément l’étendue de l’incident. Elles rejoignent toutefois les témoignages publiés sur Reddit, où des utilisateurs rapportent des transferts impossibles et une application qui s’ouvre sans permettre d’effectuer d’opérations. D’autres indiquent encore pouvoir payer en magasin : les perturbations semblent donc varier selon les clients et les fonctionnalités utilisées.
Une page d’état au vert malgré l’incident reconnu
Autre motif d’incompréhension dans les commentaires : la communication sur l’état du service. Plusieurs internautes interpellent Revolut sur sa page de suivi, qui ne reflète pas les problèmes qu’ils rencontrent.
Depuis la publication de notre article, Revolut a mis à jour sa page de statut des services. Sur ses 31 services, tous sont listés comme indisponibles à l'heure actuelle.
Lors de notre vérification ce mardi matin, la page officielle française affichait effectivement « Tous les systèmes sont opérationnels ». Elle répertorie pourtant les paiements par carte, les virements, les retraits aux distributeurs et différents services Revolut Business. Ce voyant vert ne suffit donc pas à établir un retour à la normale.
Dans son message sur X, le support reconnaît bien une interruption et assure travailler à restaurer l’ensemble des services aussi rapidement que possible. Il ne précise toutefois ni l’origine technique du problème ni un horaire de rétablissement. Le périmètre exact de la panne reste également à clarifier.