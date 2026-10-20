Lors de notre vérification ce mardi matin, la page officielle française affichait effectivement « Tous les systèmes sont opérationnels ». Elle répertorie pourtant les paiements par carte, les virements, les retraits aux distributeurs et différents services Revolut Business. Ce voyant vert ne suffit donc pas à établir un retour à la normale.



Dans son message sur X, le support reconnaît bien une interruption et assure travailler à restaurer l’ensemble des services aussi rapidement que possible. Il ne précise toutefois ni l’origine technique du problème ni un horaire de rétablissement. Le périmètre exact de la panne reste également à clarifier.