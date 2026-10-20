Outre Revolut, d’autres banques britanniques comme Lloyds, HSBC ou NatWest enregistrent ce mardi une vague de signalements. Au même moment, Google Cloud reconnaît un incident d’ampleur sur ses serveurs de Londres, sans en préciser l’origine.
La panne de Revolut, qui bloque depuis ce mardi 20 octobre 2026 les cartes et application de nombreux clients jusqu'en France, pourrait bien n'être que la partie visible de l'immense iceberg qui cache les banques… britanniques. Oui, Outre-Manche, les signalements grimpent aussi chez Lloyds, HSBC, NatWest ou Santander, pour une matinée du 20 octobre 2026 franchement agitée. En coulisses, un nom revient avec insistance, celui de Google Cloud, qui admet de sérieux déboires dans ses installations londoniennes.
Après Revolut, plusieurs grandes banques britanniques en panne
Chez Revolut, la journée a mal débuté. Dès 8 heures, l'application affichait un message d'erreur, la carte était refusée au supermarché ou dans un taxi, et les virements impossibles. Les plaintes ont afflué du Royaume-Uni, son pays d'origine, mais aussi de France où la banque compte plus de 8 millions de clients, d'Espagne, d'Allemagne ou de Grèce, et l'offre Revolut Business n'est pas épargnée. L'entreprise a reconnu une interruption touchant plusieurs fonctionnalités, sans avancer ni cause ni horaire. Sa page de statut, restée au vert une bonne partie de la matinée, affichait au dernier relevé ses 31 services comme indisponibles, même si certains clients arrivent encore à payer en magasin.
Sur Downdetector, le site qui agrège les signalements d'internautes, la version britannique affiche en tête de sa page d'accueil un trio éloquent avec Revolut, Lloyds Bank, HSBC et, un peu plus loin, Google et Google Cloud. Bank of Scotland est aussi passée au rouge, tout comme Halifax, Scottish Widows, MBNA, NatWest et Santander UK, qui présentaient encore tout à l'heure des pics suspects. Or Lloyds, Halifax, Bank of Scotland, Scottish Widows et MBNA appartiennent toutes au même groupe bancaire.
Les opérateurs télécoms (BT, EE, Vodafone, O2) ne présentent aucune anomalie. Ce ne serait donc pas l'internet britannique qui cale, mais plutôt des services hébergés quelque part. Le désordre dépasse d'ailleurs le cadre bancaire, avec des signalements chez Royal Mail, Rightmove ou sur le portail gouvernemental GOV.UK.
Le cloud de Google sous les projecteurs
Ce « quelque part » pourrait bien s'appeler europe-west2, la région londonienne de Google Cloud, autrement dit un ensemble de centres de données où les entreprises louent serveurs et stockage. Google y signale un incident depuis 8h08, heure de Paris, et liste une trentaine de produits touchés, avec les machines virtuelles, bases de données, stockage et réseau. La seule consigne concrète, ajoutée à 11h24, est destinée aux entreprises clientes : déplacer, si elles le peuvent, leurs applications vers une autre zone ou une autre région. Une région se découpe en effet en plusieurs « zones », des compartiments isolés les uns des autres pour limiter la casse en cas d'incident, et Google ne précise pas lesquelles sont touchées. Sur Reddit, un administrateur système affirme que les problèmes se concentrent sur l'une d'elles, europe-west2-b, les autres restant accessibles.
Or ces briques forment les fondations de n'importe quelle application. Une banque dont les serveurs tournent à cet endroit peut perdre d'un coup l'accès à ses données et la capacité de valider un paiement, ce qui expliquerait une carte refusée en caisse. Le calendrier coïncide à peu de chose près avec les premiers déboires de Revolut, et une panne cantonnée à une seule zone éclairerait aussi pourquoi tous les clients ne sont pas logés à la même enseigne.
Attention toutefois, car ni Google ni les banques concernées n'ont officiellement établi de lien, et rien ne garantit qu'elles soient toutes hébergées chez le même fournisseur. Downdetector a aussi ses biais, comme en témoignent les pics affichés par AWS ou Azure, parfois signalés par simple réflexe un jour de grosse panne. Google, qui n'a toujours livré ni cause ni horaire de rétablissement, promet un nouveau point vers 13 heures. Sa région londonienne avait déjà vacillé en 2020 puis en 2024, rappel assez cru qu'une seule région cloud peut suffire à gripper une partie du système bancaire, surtout quand le plan B consiste à déménager en pleine tempête.