Ce « quelque part » pourrait bien s'appeler europe-west2, la région londonienne de Google Cloud, autrement dit un ensemble de centres de données où les entreprises louent serveurs et stockage. Google y signale un incident depuis 8h08, heure de Paris, et liste une trentaine de produits touchés, avec les machines virtuelles, bases de données, stockage et réseau. La seule consigne concrète, ajoutée à 11h24, est destinée aux entreprises clientes : déplacer, si elles le peuvent, leurs applications vers une autre zone ou une autre région. Une région se découpe en effet en plusieurs « zones », des compartiments isolés les uns des autres pour limiter la casse en cas d'incident, et Google ne précise pas lesquelles sont touchées. Sur Reddit, un administrateur système affirme que les problèmes se concentrent sur l'une d'elles, europe-west2-b, les autres restant accessibles.