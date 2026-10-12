Orange vient de lancer Reconnexion Flash, un service de la Livebox qui bascule sur le partage de connexion d’un smartphone en cas de panne internet. Une réponse aux coupures de fibre sans boîtier, pendant que la concurrence mise sur des box de secours.
Une panne de fibre, par définition, ne prévient jamais, voilà pourquoi Orange a dévoilé ce lundi 12 octobre Reconnexion Flash. Il s'agit d'une solution de secours en cas de panne de fibre optique, solution directement intégrée à la Livebox. Le principe repose sur un smartphone présent dans le logement, dont le partage de connexion permet de remettre en ligne l’ensemble des appareils de la maison en quelques minutes. L’opérateur historique s’invite ainsi sur un terrain déjà occupé par ses concurrents, mais avec une approche sensiblement différente.
Reconnexion Flash : un QR code et la Livebox d'Orange repart
Le dispositif Reconnaissance Flash a été pensé par Orange pour les moments où l'on n'a pas envie de réfléchir. Dès qu'elle détecte une coupure, la Livebox suggère d'elle-même d'activer Reconnexion Flash et affiche un QR code sur son écran. Un coup de téléphone portable, et une page web explique pas à pas comment lancer le partage de connexion. La box s'y raccroche ensuite toute seule. En quelques minutes, la connexion est rétablie.
L'astuce est que c'est toujours la Livebox qui distribue internet dans le logement. Il n'y a donc pas besoin de reconnecter la tablette, l'enceinte ou l'aspirateur robot à un nouveau réseau, chacun reprend sa place sans qu'on y touche. Et si le propriétaire du téléphone doit s'en aller, un autre membre du foyer peut prendre le relais avec son propre appareil. Laurence Thouveny, la directrice expérience client d'Orange France, évoque ce lundi une avancée « inédite sur le marché français ».
Pour en profiter, il faut être équipé d’une Livebox S ou de la Livebox 7 Wi-Fi 7, la version sortie en 2025, et habiter en métropole, en Guyane, aux Antilles ou à La Réunion. Le smartphone qui sert de relais peut dépendre de n’importe quel opérateur, mais faites attention : tout ce que la maison consomme pendant la panne est puisé dans son forfait mobile. Une petite enveloppe de data peut très vite être entamée par quelques visioconférences, films sur Netflix ou vidéos YouTube. Les abonnés mobiles Orange et Sosh sont forcément mieux lotis, avec 200 Go supplémentaires fournis par l'opérateur en cas de panne, mais en métropole uniquement. Enfin, le téléphone fixe, qui passe par la box, reste ici hors service, tout comme les chaînes regardées depuis le décodeur TV. Pour la télévision, il faudra se rabattre sur les applications, sur un téléviseur connecté par exemple.
Bouygues, Free et SFR misent sur un boîtier de secours
Les opérateurs n'ont donc pas tous forcément la même stratégie en cas de coupure fibre. Chez Bouygues Telecom, la réponse s'appelle l'Extra Bbox, disponible depuis le 26 janvier. Ce routeur 5G autonome, ouvert aux abonnés de tous les opérateurs, coûte 12,99 euros par mois sans engagement, pour 100 Go mensuels. Il faut compter 29 euros de frais de mise en service, et autant au moment de résilier. La box diffuse son propre réseau Wi-Fi, auquel il faut connecter ses appareils, idéalement avant que la panne ne survienne.
Chez Free, un module 4G Backup branché à la Freebox bascule sur le réseau mobile quand la fibre lâche. SFR propose de son côté une box de poche 4G avec son option Internet Garanti, incluse dans l'offre Premium ou facturée 5 euros par mois, avec 30 Go mensuels en cas de panne. Dans les deux cas, il faut un équipement dédié.
La parenté la plus évidente se trouve en Espagne où, fin septembre, MásMóvil, marque de MasOrange, la coentreprise espagnole d'Orange, a lancé Mi WiFi Auxiliar, qui permet à un smartphone sous Android 16 ou plus récent de reprendre le nom et le mot de passe du Wi-Fi de la box. Il faut toutefois éteindre le routeur au préalable, et les appareils branchés en Ethernet restent à quai. La version française, elle, garde la Livebox aux commandes, sans matériel supplémentaire, puisqu'un téléphone et un peu de data suffisent.