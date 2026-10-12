Pour en profiter, il faut être équipé d’une Livebox S ou de la Livebox 7 Wi-Fi 7, la version sortie en 2025, et habiter en métropole, en Guyane, aux Antilles ou à La Réunion. Le smartphone qui sert de relais peut dépendre de n’importe quel opérateur, mais faites attention : tout ce que la maison consomme pendant la panne est puisé dans son forfait mobile. Une petite enveloppe de data peut très vite être entamée par quelques visioconférences, films sur Netflix ou vidéos YouTube. Les abonnés mobiles Orange et Sosh sont forcément mieux lotis, avec 200 Go supplémentaires fournis par l'opérateur en cas de panne, mais en métropole uniquement. Enfin, le téléphone fixe, qui passe par la box, reste ici hors service, tout comme les chaînes regardées depuis le décodeur TV. Pour la télévision, il faudra se rabattre sur les applications, sur un téléviseur connecté par exemple.