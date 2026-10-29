On le sait, d'après le directeur général d'Orange France, Jérôme Héninque, le problème rencontré la semaine dernière par Orange avait pour origine un bug logiciel d'un équipement fourni par Nokia.

Et selon nos confrères de L'Informé, Orange demande maintenant des comptes à l'équipementier. Car l'opérateur a subi un préjudice, notamment lié à son image de marque. Un préjudice estimé tout de même, toujours selon la même source, à plusieurs millions d'euros. Autant dire que le dossier est sérieux.