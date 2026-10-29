Le problème de réseau d'Orange ayant eu lieu la semaine dernière a fait du bruit. Et le géant des télécommunications veut maintenant que Nokia rende des comptes !
Le mercredi 21 octobre dernier, le réseau d'Orange tombait en panne, mettant de très nombreux de Français en difficulté. Résultat, pour se faire pardonner, l'opérateur des télécommunications a fait un geste commercial, et a doublé pour un mois l'enveloppe de données des clients incommodés. Mais Orange va à son tour se retourner et chercher à obtenir un geste.
Orange veut obtenir des compensations de la part de Nokia
On le sait, d'après le directeur général d'Orange France, Jérôme Héninque, le problème rencontré la semaine dernière par Orange avait pour origine un bug logiciel d'un équipement fourni par Nokia.
Et selon nos confrères de L'Informé, Orange demande maintenant des comptes à l'équipementier. Car l'opérateur a subi un préjudice, notamment lié à son image de marque. Un préjudice estimé tout de même, toujours selon la même source, à plusieurs millions d'euros. Autant dire que le dossier est sérieux.
Orange voudrait obtenir des rabais à l'avenir de la part de Nokia
Mais ici Orange ne souhaite pas obtenir du liquide de la part de son partenaire. Au lieu d'obtenir de l'argent, L'Informé explique qu'Orange pourrait plutôt obtenir un rabais sur les équipements ou les services que Nokia fournit au groupe français. Il restera ensuite à ce dernier la possibilité de se retourner à son tour, cette fois du côté de son assurance, qui pourrait couvrir tout ou une partie de la somme du rabais potentiel fait à Orange.
Si L'Informé nous parle de plusieurs millions d'euros, on ne pourra pas savoir exactement quel arrangement sera trouvé entre les deux parties, l'information devant rester confidentiel - cela à cause des relations contractuelles entre Orange et Nokia.