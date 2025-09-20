Dominique, le propriétaire d'un bar-tac dans les Yvelines, se rappellera de sa mésaventure. Après s'être rendu au Maroc entre le 28 avril et le 5 mai, il a reçu une facture astronomique de la part son opérateur Orange, de l'ordre de plus de 37 000 euros.

Abonné à un forfait 5 Go valide dans les pays du Maghreb, il a alors contesté la facture. « Ce n'est pas possible. Je n'ai pas touché à mon téléphone. Je vais régulièrement au Maroc et mes factures antérieures n’ont jamais dépassé les 140 euros » a-t-il ainsi affirmé.