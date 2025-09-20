Un abonné Orange avait généré en un mois un hors forfait de plus de 37 000 euros, dont il n'avait pas idée. Heureusement, son histoire se finit plutôt bien.
Aujourd'hui, les opérateurs des télécoms offrent, dans de nombreux forfaits mobiles, un quota de données que l'on peut utiliser à l'étranger. Mais attention, ce quota peut vite être consommé si l'on n'y prend pas gare. C'est l'histoire d'un sexagénaire français qui, en revenant d'un de ses voyages au Maroc, a fait une découverte particulièrement déplaisante.
Un voyage qui coûte plus de 37 000 euros
Dominique, le propriétaire d'un bar-tac dans les Yvelines, se rappellera de sa mésaventure. Après s'être rendu au Maroc entre le 28 avril et le 5 mai, il a reçu une facture astronomique de la part son opérateur Orange, de l'ordre de plus de 37 000 euros.
Abonné à un forfait 5 Go valide dans les pays du Maghreb, il a alors contesté la facture. « Ce n'est pas possible. Je n'ai pas touché à mon téléphone. Je vais régulièrement au Maroc et mes factures antérieures n’ont jamais dépassé les 140 euros » a-t-il ainsi affirmé.
Orange s'est voulu arrangeant, et a baissé la note à 500 euros
Dans un premier temps, Orange et l'abonné se renvoient la balle, le premier affirmant avoir envoyé un certain nombre d'avertissements, quand le second affirme n'avoir rien reçu. Cette première bataille a alors entraîné la fermeture de sa ligne mobile, celle de son abonnement internet et même celle de son terminal de paiement.
Mais au final, les deux parties ont pu trouver un accord. Au nom de la bonne foi du client, et de son ancienneté (38 ans), le géant français des télécommunications a décidé d'effacer la facture. Enfin, presque, puisqu'elle a été ramenée à une somme plus acceptable de 500 euros. De quoi pousser les personnes en voyage à faire constamment attention à la consommation de données de leur smartphone.