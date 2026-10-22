Concrètement, si l'on prend les forfaits actuellement commercialisés chez l'opérateur historique, l'abonné à la Série Spéciale 130 Go 5G+ d'Orange profitera de 260 Go, et celui du Forfait 300 Go 5G+ de 600 Go. Chez Sosh, le forfait 20 Go passera à 40 Go, et le 50 Go grimpera à 100 Go. Sur les petits forfaits, le cadeau est plus symbolique. Les 100 Mo d'une offre d'entrée de gamme ne deviendront que 200 Mo. Si le geste est bienvenu, c'est une maigre consolation pour ceux qui comptaient surtout sur leurs appels et leurs SMS. Idem pour ceux qui ont dû engager des frais, hier, pour compenser la perte de leur data avec un petit forfait d'appoint chez un autre opérateur. On pense aussi à ceux équipés d'une unique box 4G ou 5G à la maison, qui n'avaient pas de connexion fibre et de solution de secours. Pour le moment, Orange n'a pas évoqué la possibilité d'une compensation financière. Probablement que cela se fera au cas par cas.