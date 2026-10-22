Au lendemain de la panne géante, Orange passe aux excuses. Les clients concernés, chez Orange comme chez Sosh, verront leur enveloppe data doublée pendant un mois, tandis que l’opérateur pointe son nouveau cœur de réseau comme la cause de ses soucis.
Orange fera bien un geste commercial pour les clients touchés par la panne historique de la veille. Dans un message adressé à Clubic ce jeudi 22 octobre 2026, l'opérateur confirme avoir pris la décision de doubler l'enveloppe data des clients Orange et Sosh touchés par la panne du réseau mobile qui a privé ces derniers, un peu partout en France, d'appels, de SMS et d'Internet mobile mercredi. Les clients Pro sont également concernés. Dans son communiqué, l'opérateur confirme aussi l'origine de l'incident, un équipement de son nouveau cœur de réseau, et écarte toute piste cyber, en faisant référence aux failles PHP, qui n'ont rien à voir. Officiellement, tout est rentré dans l'ordre, même si quelques soucis, très localisés, sont encore signalés ce jeudi.
Panne Orange, le nouveau cœur de réseau officiellement en cause
Retour sur une journée que beaucoup d'abonnés ne sont pas près d'oublier. Vers 11 h 20 mercredi, le réseau mobile Orange et Sosh s'effondre. Les appels, SMS et Internet mobile deviennent inaccessibles pour une partie des clients, partout en France, box 5G comprises. Plus de 11 000 signalements sont recensés sur Downdetector autour de midi. Les appels d'urgence, eux, ne sont alors pas touchés, selon l'opérateur. Le signal revient progressivement autour de 19 h, avant qu'Orange n'annonce un rétablissement complet à 21 h, soit près de dix heures de perturbations. C'est la plus longue des trois pannes nationales subies cette année par le réseau mobile d'Orange, après celle du 30 janvier, qui avait duré environ sept heures et demie, et celle du 29 juin.
Ce jeudi, l'opérateur a plus longuement communiqué officiellement sur l'origine de la panne. L'incident est survenu sur « un équipement de notre nouveau cœur de réseau », écrit Orange, qui précise que la situation n'était pas d'origine cyber, renouvelle ses excuses et remercie ses clients pour leur patience. Mercredi soir, son communiqué évoquait seulement un équipement défaillant de son cœur de réseau mobile, sans le mot « nouveau ». Le cœur de réseau, c'est le centre de tri du réseau mobile. Il reconnaît chaque carte SIM et aiguille appels, SMS et données. Quand il flanche, les antennes ont beau émettre, les téléphones restent muets.
Cette précision donne raison au hacker éthique Clément Domingo, qui évoquait dès mercredi après-midi un nouveau cœur de réseau 5G. Comme nous l'expliquions hier, pour vous donner un petit peu plus de détails, la 5G classique d'Orange s'appuie encore en partie sur le cœur de réseau de la 4G. Pour exploiter pleinement la 5G dite « Standalone », commercialisée sous le nom de 5G+, il faut un cœur entièrement 5G, vers lequel les lignes des abonnés basculent progressivement. Si ce nouveau cœur flanche, seules les lignes déjà migrées décrocheraient, ce qui expliquerait pourquoi des voisins n'étaient pas tous touchés. Orange, lui, ne parle toujours ni de 5G ni de migration.
Data doublée chez Orange et Sosh, le geste pour faire passer la pilule
En guise de dédommagement, Orange va doubler l'enveloppe de data incluse dans le forfait des clients concernés Orange, Sosh et Pro, pendant un mois. Attention, le bonus ne tombera pas tout de suite, puisqu'il s'appliquera à partir du prochain renouvellement du forfait. L'opérateur ne détaille pas encore les modalités, ni la manière dont les clients concernés seront identifiés. Mais ce geste rappelle celui de SFR, qui avait offert de la data à ses abonnés après sa propre panne géante de juin 2025.
Concrètement, si l'on prend les forfaits actuellement commercialisés chez l'opérateur historique, l'abonné à la Série Spéciale 130 Go 5G+ d'Orange profitera de 260 Go, et celui du Forfait 300 Go 5G+ de 600 Go. Chez Sosh, le forfait 20 Go passera à 40 Go, et le 50 Go grimpera à 100 Go. Sur les petits forfaits, le cadeau est plus symbolique. Les 100 Mo d'une offre d'entrée de gamme ne deviendront que 200 Mo. Si le geste est bienvenu, c'est une maigre consolation pour ceux qui comptaient surtout sur leurs appels et leurs SMS. Idem pour ceux qui ont dû engager des frais, hier, pour compenser la perte de leur data avec un petit forfait d'appoint chez un autre opérateur. On pense aussi à ceux équipés d'une unique box 4G ou 5G à la maison, qui n'avaient pas de connexion fibre et de solution de secours. Pour le moment, Orange n'a pas évoqué la possibilité d'une compensation financière. Probablement que cela se fera au cas par cas.
Et maintenant, est-ce que tout fonctionne ? Officiellement, oui. Ce jeudi 22 octobre, quelques abonnés signalaient encore à la rédaction de petits soucis de connexion, mais ces cas restent très localisés et sporadiques, sans commune mesure avec la journée de mercredi. Si votre téléphone affiche toujours « Aucun service », pensez bien à activer le mode avion pendant une trentaine de secondes, avant de le désactiver, ou à redémarrer l'appareil, ce qui suffit souvent à forcer la reconnexion. Et en cas de nouvelle coupure, nos astuces pour rester joignable restent valables.