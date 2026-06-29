Le grand écran noir de la data a débuté aux alentours de 6 heures du matin, comme le constate Virginie. Sur les plateformes de signalement comme TotalBug et Downdetector, les compteurs de pannes ont connu un sacré pic. Les abonnés Sosh et Orange partagent exactement le même constat, à savoir que la 4G et la 5G ne répondent plus.