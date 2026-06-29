Ce lundi matin, une importante panne paralyse le réseau mobile d'Orange et sa filiale Sosh partout en France. L'opérateur évoque un « incident technique ».
Le début de semaine est un peu délicat pour des millions d'abonnés Orange. Depuis l’aube, ce lundi 29 juin 2026, il est pour beaucoup impossible de bénéficier de réseau mobile. L'opérateur historique a réagi, autour de 8h50 dans la matinée, pour évoquer un incident technique qui toucherait essentiellement son réseau mobile.
Les mobiles Orange et Sosh privés de data
Le grand écran noir de la data a débuté aux alentours de 6 heures du matin, comme le constate Virginie. Sur les plateformes de signalement comme TotalBug et Downdetector, les compteurs de pannes ont connu un sacré pic. Les abonnés Sosh et Orange partagent exactement le même constat, à savoir que la 4G et la 5G ne répondent plus.
À la place de la sainte connexion, Clara signale une absence totale d'internet mobile à Rennes. Les appels Wi-Fi, d'ordinaire si pratiques pour capter chez soi, refusent eux aussi de s'activer ce matin pour d'autres. Le premier opérateur français est presque aphone en pleine heure de pointe. Que dit-il, justement ?
Orange sort du silence et confirme un incident technique
N'accusez pas votre couverture locale, car le problème est global. La carte des signalements montre que l'Hexagone vire au rouge, de Paris à Marseille, en passant par Lyon ou Toulouse. Beerus confirme ainsi que la 4G et la 5G sont largement perturbées dans certains départements, comme dans les Bouches-du-Rhône. Un organe central du réseau a flanché.
Plutôt transparent, Orange est assez tôt sorti du mutisme, à 8h51 très exactement. Sur les réseaux, l'opérateur confirme qu'un « incident technique affecte la 4G, la 5G, mais aussi le roaming et les services aux entreprises ». Si la firme présente ses excuses et assure que ses techniciens sont mobilisés pour analyser la situation, aucune heure de rétablissement n'est encore avancée. En attendant, Noémie et des milliers d'utilisateurs bloqués devront continuer à faire preuve d'imagination.