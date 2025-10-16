C'est un peu la douche froide pour les clients Orange ce jeudi matin. Impossible de consulter sa boîte mail, que ce soit via le webmail ou l'application mobile. Les erreurs de connexion s'enchaînent, les serveurs ne répondent plus, et la frustration monte chez les utilisateurs qui dépendent de leur messagerie professionnelle. Orange a rapidement confirmé l'incident, mais les équipes techniques planchent encore sur une résolution.