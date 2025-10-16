La messagerie Mail Orange connaît ce jeudi 16 octobre une panne importante. Des centaines de signalements ont été adressés par les utilisateurs, qui sont dans l'impossibilité d'accéder à leurs e-mails.
C'est un peu la douche froide pour les clients Orange ce jeudi matin. Impossible de consulter sa boîte mail, que ce soit via le webmail ou l'application mobile. Les erreurs de connexion s'enchaînent, les serveurs ne répondent plus, et la frustration monte chez les utilisateurs qui dépendent de leur messagerie professionnelle. Orange a rapidement confirmé l'incident, mais les équipes techniques planchent encore sur une résolution.
La messagerie Mail Orange a du mal à répondre
Depuis le milieu de la matinée, les témoignages affluent par dizaines et centaines sur le forum Orange et les plateformes de surveillance des pannes. L'application mobile refuse de se synchroniser, le webmail affiche des messages d'erreur avec le code « PR_CONNECT_RESET_ERROR », privant les utilisateurs de leur correspondance.
Les clients professionnels sont particulièrement impactés. Sur le forum communautaire d'Orange, les commentaires exaspérés se multiplient ce jeudi. Une utilisatrice résume le sentiment général : « Encore une fois la messagerie est en PLS, c'est hyper pratique pour bosser », regrette-t-elle. D'autres évoquent l'impossibilité d'envoyer des mails avec une « réactualisation infinie ».
Orange a communiqué
Orange a officiellement reconnu le problème à 10h27, confirmant les « perturbations sur la messagerie mail (webmail et mobile) ». Et l'opérateur historique d'ajouter : « Nos équipes techniques sont d'ores et déjà mobilisées sur l'incident. On vous tient au courant dès qu'on a des avancées à partager. Merci pour votre patience ».
Au-delà de l'accès aux e-mails, les utilisateurs rencontrent également des latences à la réception, et la création d'adresses secondaires ou le changement de mot de passe sont momentanément impossibles.
Pour le moment, il ne reste qu'à patienter en espérant que les techniciens localisent rapidement l'origine de la panne. Précisons que certains utilisateurs rapportent que la consultation fonctionne sur ordinateur, mais pas sur mobile, ou inversement, signe d'une instabilité générale du service plutôt qu'une coupure totale et uniforme.