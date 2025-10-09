Si de nombreux utilisateurs parisiens de l'opérateur historique ont constaté une coupure soudaine autour de 9h45, l'origine du problème est bien plus tragique : une forte déflagration s'est produite dans un local technique d'Orange, situé dans une copropriété place de Breteuil (VIIᵉ arrondissement). L'explosion a fait trois blessés, dont deux grièvement, selon les pompiers de Paris.

Une explosion au cœur du réseau Orange parisien

D'après le Parisien, les victimes sont des ouvriers qui intervenaient sur un groupe de climatisation au niveau d'un demi rez-de-chaussée. Un important dispositif de secours a été dépêché sur place, alors que la piste d'une explosion de gaz a d'abord été envisagée avant d'être écartée.