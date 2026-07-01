Orange semble confronté à un nouveau problème réseau ce mercredi 1er juillet. Depuis le début de matinée de nombreux abonnés signalent des dysfonctionnements, avec des connexions impossibles en 4G, en 5G ou via l’Internet fixe pour une partie de la clientèle. Sur les réseaux sociaux, certains se plaignent de ne pas pouvoir appeler sur les lignes fixes depuis leurs mobiles. Sur Downdetector, la courbe des remontées s’est envolée en l’espace de quelques minutes, avec des centaines de signalements enregistrés côté abonnés Orange.