Deux jours après un premier incident, Orange fait de nouveau face à une vague de signalements ce mercredi matin. De nombreux abonnés rencontrent des difficultés de connexion sur le réseau mobile comme sur le fixe.
Le début de semaine s’annonçait déjà compliqué pour l’opérateur après l’incident du 29 juin, qui avait privé une partie des clients Orange et Sosh de réseau mobile. Cette fois, la situation tourne à la mauvaise habitude, avec un nouvel épisode de dysfonctionnements qui touche à la fois le mobile et le fixe.
Une vague de signalements en quelques heures
Orange semble confronté à un nouveau problème réseau ce mercredi 1er juillet. Depuis le début de matinée de nombreux abonnés signalent des dysfonctionnements, avec des connexions impossibles en 4G, en 5G ou via l’Internet fixe pour une partie de la clientèle. Sur les réseaux sociaux, certains se plaignent de ne pas pouvoir appeler sur les lignes fixes depuis leurs mobiles. Sur Downdetector, la courbe des remontées s’est envolée en l’espace de quelques minutes, avec des centaines de signalements enregistrés côté abonnés Orange.
À ce stade, difficile de mesurer précisément l’ampleur du phénomène. Aucune communication officielle d’Orange n’a pour l’instant confirmé la nature ni le périmètre exact de l’incident, contrairement à ce qui s’était produit lundi. Impossible donc de dire si la panne touche l’ensemble du territoire ou seulement certaines zones.