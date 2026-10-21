Après plus de huit heures de perturbations, des abonnés Orange et Sosh signalent le retour du réseau ce mercredi 21 octobre. Une migration ratée vers un cœur de réseau 5G pourrait expliquer les coupures et la difficulté à rétablir les lignes.
Les connexions reviennent, mais l’explication officielle manque encore. En début de soirée, plusieurs lecteurs et lectrices de Clubic nous indiquent avoir retrouvé du réseau chez Orange comme chez Sosh. Nous constatons également le rétablissement d’une connexion Sosh, après les interruptions signalées depuis la fin de matinée. Ces retours interviennent alors qu’une piste plus précise apparaît sur l’origine de l’incident : une opération de migration des lignes aurait échoué dans les infrastructures de l’opérateur.
Une migration vers le cœur de réseau 5G aurait échoué
Selon les informations de Numerama, Orange aurait tenté ce mercredi matin de transférer une partie de ses abonnés vers un cœur de réseau 5G. L’opération aurait laissé les lignes concernées incapables de se connecter à l’ancien système comme au nouveau.
Le média rapproche ses informations de celles publiées sur X par Clément Domingo, alias SaxX. Celui-ci affirme, en invoquant une source interne, que les lignes migrées vers un nouveau cœur de réseau mobile seraient hors service. Il évoque une origine technique plutôt qu’un piratage.
Pour comprendre cette piste, il faut distinguer les antennes du système qui organise les connexions. Le cœur de réseau intervient notamment dans l’authentification des abonnés et la gestion de leurs communications. La 5G classique, dite NSA, s’appuie encore sur un cœur 4G ; la 5G autonome, dite SA, utilise un cœur dédié.
Un problème à ce niveau pourrait donc empêcher une ligne d’accéder aux services, même dans une zone habituellement bien couverte. Ce scénario reste toutefois à confirmer.
Des profils à resynchroniser et des connexions qui reviennent
D’après Numerama, le rétablissement nécessiterait de remettre en cohérence les profils des abonnés concernés : leur identité, leurs droits et les services associés à leur forfait. Cette opération devrait être menée progressivement, en évitant de provoquer une surcharge lors des reconnexions.
Cela fournirait une explication possible à la longueur de l’incident. Les témoignages de retour du réseau ne permettent cependant pas, à eux seuls, de confirmer ce mécanisme ni de mesurer l’avancement des réparations.
Vers 19 h 30, plusieurs lecteurs de Clubic nous signalent une amélioration sur leurs lignes Orange et Sosh. Ces observations constituent un changement concret depuis notre précédent point de situation, sans établir un rétablissement pour l’ensemble des clients.
Le réseau revient donc chez certains abonnés, tandis que le diagnostic définitif et la confirmation d’une résolution complète restent attendus.