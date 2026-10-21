D’après Numerama, le rétablissement nécessiterait de remettre en cohérence les profils des abonnés concernés : leur identité, leurs droits et les services associés à leur forfait. Cette opération devrait être menée progressivement, en évitant de provoquer une surcharge lors des reconnexions.



Cela fournirait une explication possible à la longueur de l’incident. Les témoignages de retour du réseau ne permettent cependant pas, à eux seuls, de confirmer ce mécanisme ni de mesurer l’avancement des réparations.



Vers 19 h 30, plusieurs lecteurs de Clubic nous signalent une amélioration sur leurs lignes Orange et Sosh. Ces observations constituent un changement concret depuis notre précédent point de situation, sans établir un rétablissement pour l’ensemble des clients.



Le réseau revient donc chez certains abonnés, tandis que le diagnostic définitif et la confirmation d’une résolution complète restent attendus.