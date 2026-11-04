Avant de se lancer, Orange a fait ses gammes. Onze entreprises, dont l'institut de sondage Ipsos et Médiamétrie, ont testé le dispositif ces derniers mois en passant plus de 2 millions d'appels, qu'il s'agisse d'enquêtes téléphoniques, d'assistance technique ou de recrutement. L'opérateur évoque un succès, sans publier le moindre taux de décroché, alors qu'il avançait au MWC un taux de réponse multiplié par cinq. Les entreprises peuvent souscrire dès aujourd'hui via Orange Business ou des partenaires comme Odigo et Manifone, en attendant d'autres distributeurs dans les mois à venir. Le 16 novembre, Orange Business ajoutera la solution « Appels de Confiance », une offre d'identité vérifiée pour les appels sortants, qui doit aider les marques à mieux joindre leurs clients et à se protéger de l'usurpation.