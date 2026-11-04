Orange lance ce mercredi Branded Call, un service qui affiche le nom des entreprises lors de leurs appels vers ses clients mobiles. Gratuit pour les abonnés, il arrive cinq mois après celui de Bouygues Telecom.
Avec le service Branded Call, lancé officiellement ce mercredi 4 novembre 2026, Orange affiche désormais le nom de l'entreprise qui vous appelle en plus de son numéro, directement sur l'écran de votre téléphone. Présenté en mars au Mobile World Congress de Barcelone, le service est désormais accessible pour les clients mobiles de l'opérateur, sans application ni abonnement. Orange emboîte ainsi le pas à Bouygues Telecom, sans pour autant promettre de faire taire les démarcheurs, une mission décidément presque impossible.
Orange veut vous faire plus souvent décrocher à nouveau en affichant le nom de l’entreprise qui appelle
Les chiffres disent tout haut ce que nos messageries vocales savent depuis longtemps. D'après l'Observatoire de la satisfaction client 2026 de l'ARCEP, le régulateur des télécoms cité par Orange, 94 % des consommateurs ont reçu des appels indésirables ces trois derniers mois, et 69 % des Français ne décrochent jamais, ou rarement, face à un numéro inconnu. Seulement voilà, à force, le livreur, le secrétariat qui veut confirmer ou annuler un rendez-vous ou l'entreprise qui cherche à vous joindre finissent, eux aussi, sur répondeur.
Branded Call a pour intention de casser ce réflexe. Une entreprise inscrite au service voit son nom s'afficher en plus de son numéro quand elle appelle un client mobile Orange, même si ce dernier ne l'a jamais enregistrée. Tout se passe dans le cœur du réseau, cette partie invisible qui achemine les communications. C'est là que l'appel est identifié, et c'est là aussi qu'Orange dit empêcher les appels malveillants d'arborer un nom. Le service est gratuit, sans souscription et compatible avec tous les smartphones. L'opérateur insiste là-dessus : l'abonné n'a rien à installer ni à régler. Laetitia Orsini-Sharps, directrice Grand Public d'Orange France, assure qu'il pourra prendre ses appels « en toute confiance ».
Avant de se lancer, Orange a fait ses gammes. Onze entreprises, dont l'institut de sondage Ipsos et Médiamétrie, ont testé le dispositif ces derniers mois en passant plus de 2 millions d'appels, qu'il s'agisse d'enquêtes téléphoniques, d'assistance technique ou de recrutement. L'opérateur évoque un succès, sans publier le moindre taux de décroché, alors qu'il avançait au MWC un taux de réponse multiplié par cinq. Les entreprises peuvent souscrire dès aujourd'hui via Orange Business ou des partenaires comme Odigo et Manifone, en attendant d'autres distributeurs dans les mois à venir. Le 16 novembre, Orange Business ajoutera la solution « Appels de Confiance », une offre d'identité vérifiée pour les appels sortants, qui doit aider les marques à mieux joindre leurs clients et à se protéger de l'usurpation.
Bouygues Telecom a ouvert la voie, Orange lui emboîte le pas
Sur le terrain de l'appel identifié, Orange arrive deuxième. Depuis juin, Bouygues Telecom offre à ses abonnés son propre Branded Call. Le nom est le même, mais la technologie vient de l'américain Hiya, greffée elle aussi au cœur du réseau, fourni par Ericsson. L'affichage du logo de l'entreprise et du motif de l'appel est même prévu pour 2027. À la fin du mois de septembre, Bouygues a également annoncé Anti-Spam, une option payante qui affiche la mention « démarchage potentiel » ou « fraude potentielle » sur les appels suspects. Chez SFR et Free, à notre connaissance, rien de comparable n'a encore été annoncé.
Il faut bien comprendre ce que fait l'outil, et surtout ce qu'il ne fait pas. Précisons donc que Branded Call ne filtre ni ne bloque rien. Il met uniquement un nom sur les appels des entreprises qui y ont souscrit. Les autres numéros inconnus s'afficheront comme avant, et ce sera toujours à vous de décider s'ils méritent que vous décrochiez.
En tout cas, l'annonce tombe plutôt bien, puisque depuis le 11 août, la loi interdit par principe le démarchage téléphonique sans consentement préalable, et la liste Bloctel a mis la clé sous la porte. Entre l'interdit légal et le nom affiché à l'écran, l'appel anonyme de l'heure du dîner a de moins en moins d'excuses. Il faudra toutefois convaincre les entreprises, et ça prendra du temps. En mars, un responsable d'Orange France pronostiquait qu'un tiers seulement des appels seraient identifiés en 2030.