Les manquements reprochés à AS MEDIA relèvent encore de Bloctel, qui a disparu le 11 août 2026 au profit de l'opt-in. Depuis, aucun appel commercial n'est permis sans votre accord préalable, sauf dans le cadre d'un contrat en cours ou pour vous proposer journaux et magazines. Cet accord dure un an au plus, ne vaut que pour la prospection qui vous a été annoncée et se retire à tout moment, même à l'oral. Le professionnel doit en conserver la preuve au moins trois ans. Les créneaux horaires et le plafond de quatre appels sur 30 jours restent en vigueur. Un fichier de numéros sans consentement en bonne et due forme devient donc plus encombrant qu'utile pour ceux qui l'achètent.