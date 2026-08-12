Selon les informations recueillies par le site French Breaches, référence sur les fuites de données en France, l’incident aurait pour origine la compromission d’un compte utilisateur donnant accès au service de consultation Bloctel réservé aux entreprises. Ce service permet normalement aux professionnels de confronter leurs fichiers de prospection à la liste d’opposition, afin d’éviter de démarcher les personnes inscrites. Le compte concerné n’aurait pas été protégé par une double authentification, un oubli qui aurait permis à l’attaquant d’effectuer des recherches et de récupérer les numéros affichés en clair dans les résultats.

L'’État a confirmé l'incident le 11 août, précisant qu’un compte professionnel avait été usurpé pour accéder et télécharger des fichiers contenant des numéros de téléphone. L’affaire a été signalée à la CNIL, l’autorité française chargée de la protection des données personnelles. Deux cybercriminels revendiquent l’attaque sous les pseudonymes « Cybernox » et « don't call me », et ont mis à disposition la base complète en téléchargement gratuit, plutôt que de se limiter à un simple échantillon comme c’est parfois l’usage dans ce type de revendication.