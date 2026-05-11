Avec un tel croisement d'informations, et Bouygues Telecom alerte ses clients là-dessus, le risque d'usurpation d'identité et de hameçonnage est bien réel, comme nous le disions. L'opérateur affirme même qu'un fraudeur pourrait « se faire passer pour un faux technicien dans le but [...] d'obtenir des informations complémentaires comme votre numéro de carte bancaire, identifiant/mot de passe ». Des arnaques d'autant plus crédibles que l'escroc connaît déjà votre profil. Après avoir été déjà victime d'une attaque informatique en août dernier, avec des IBAN à la clé pour les hackers, Bouygues Telecom enregistre une nouvelle déconvenue cyber. Ces deux dernières années, les quatre principaux opérateurs historiques ont tous été victimes d'au moins une fuite de données.