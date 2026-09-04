La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a encore frappé. Entre janvier 2024 et mars 2025, l'entreprise Le Betef a démarché des particuliers par téléphone pour leur vendre travaux et équipements de rénovation énergétique, alors que cette pratique précise est interdite par la loi, et qu'elle est inscrite dans le Code de la consommation. Elle a aussi oublié d'informer ses clients de leur droit à s'inscrire sur Bloctel, la liste d'opposition disparue durant l'été. L'entreprise a écopé d'une forte amende, comme l'a confirmé Bercy en fin de semaine.