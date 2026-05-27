La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a donc officialisé la sanction infligée à Portimao, une entreprise spécialisée dans les travaux d'économie d'énergie sur logements. Deux manquements distincts ont été retenus. La société a contacté des consommateurs sans recueillir leur consentement explicite à être démarchés par téléphone, et elle n'a pas informé ses interlocuteurs de leur droit à s'inscrire sur la liste d'opposition Bloctel.