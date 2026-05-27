La DGCCRF a sanctionné la société Portimao d'une amende de plus de 32 000 euros pour démarchage téléphonique illicite. L'entreprise de rénovation énergétique du Val-de-Marne a été épinglée après plusieurs signalements sur Signal Conso.
La rénovation énergétique est un secteur qui attire les sanctions autant que les subventions. Cette fois, c'est la société Portimao qui en fait les frais. La Direction départementale de la protection des populations du Val-de-Marne, l'autorité locale chargée de veiller au respect des droits des consommateurs, lui a infligé 32 104 euros d'amende, apprend-on ce mercredi 27 mai 2026. Une décision qui fait suite à plus d'un an d'enquête et à plusieurs infractions constatées.
Une nouvelle entreprise de rénovation énergétique a fait fi des règles en matière de démarchage téléphonique
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a donc officialisé la sanction infligée à Portimao, une entreprise spécialisée dans les travaux d'économie d'énergie sur logements. Deux manquements distincts ont été retenus. La société a contacté des consommateurs sans recueillir leur consentement explicite à être démarchés par téléphone, et elle n'a pas informé ses interlocuteurs de leur droit à s'inscrire sur la liste d'opposition Bloctel.
Ces deux infractions, cumulées, forment un manquement caractérisé à la réglementation. Notons que l'affaire est arrivée sur le bureau des autorités après plusieurs signalements déposés sur la plateforme Signal Conso, qui ont alerté les agents de la DGCCRF, qui ont mené leurs investigations entre juin 2024 et juillet 2025. Une preuve qui montre que la plateforme publique de signalement fait bien son travail.
On sait en plus que le secteur de la rénovation énergétique est l'un de ceux où les abus sont les plus documentés, au point que le démarchage téléphonique y est désormais totalement interdit, au même titre que le compte professionnel de formation. Portimao s'est donc aventurée sur un terrain particulièrement surveillé.
Ce que la loi interdit désormais aux professionnels du démarchage téléphonique
L'affaire Portimao rappelle que les règles existantes sont déjà contraignantes. En matière de démarchage téléphonique, les appels commerciaux sont cantonnés aux jours ouvrés, entre 10h-13h et 14h-20h, avec un plafond de quatre tentatives par mois et par consommateur. Depuis 2023, les systèmes automatisés ne peuvent plus composer de numéros en 06 ou 07.
Une proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en mars 2025, puis validée par le Sénat en mai 2025, prévoyait d'aller encore plus loin, en imposant un consentement explicite obligatoire avant tout démarchage, en remplacement du système Bloctel, auquel seulement 9 % des consommateurs s'étaient inscrits. Un renversement complet de logique.
Si ce texte a été définitivement adopté, les sanctions ont également changé de dimension, avec cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros pour abus de faiblesse, et jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires annuel pour les entreprises fautives. Dans ce contexte, les 32 104 euros infligés à Portimao pourraient bien faire partie des dernières amendes à « l'ancien tarif ».