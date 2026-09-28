Tout ça est très encourageant, mais pas gratuit. Côté tarifs, comptez 2 euros par mois et par ligne pour les clients dits grand public avec une disponibilité dès le lundi 5 octobre, et 1 euro pour les professionnels à partir du lundi suivant, soit le 12 octobre. En face, que fait la concurrence ? Orange signale gratuitement les appels indésirables dans son application, mais pour les bloquer, il faut souscrire à l'option Cybersecure, qui protège jusqu'à 10 appareils pour 10 euros par mois. Free les filtre par défaut, sans frais. Reste à voir si l'IA de Hiya justifie ce surcoût et parvient, comme l'ambitionne Bruno Duarte, à « restaurer la confiance dans les échanges téléphoniques ». Jusqu'à maintenant, on pouvait encore parler de chimère…