On s'attendrait, de la part de Pavel Durov, à avoir des nouvelles sur son produit à lui, à savoir l'application de messagerie Telegram. Mais le milliardaire russe peut aussi parler d'autre chose, comme il vient de le faire dans une communication publiée à la fois sur Telegram et sur X.

« Les utilisateurs d'iPhone sont victimes de piratages à grande échelle. Si votre version d'iOS est ne serait-ce qu'un peu obsolète, toutes vos données sont en danger » prévient-il ainsi.