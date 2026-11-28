C'est une alerte étonnante, qui nous vient directement du patron de Telegram. Celui-ci invite les utilisateurs d'iPhone à mettre à jour iOS, à cause de piratages massifs qui auraient lieu actuellement.
iOS a la réputation de proposer un écosystème assez sûr, grâce notamment à un environnement très encadré (certains diraient même, verrouillé). Pourtant, ça n'empêche évidemment pas les intrusions quand il est fait usage d'outils d'une très haute technicité, à l'instar de Coruna ou de Predator. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a des risques du côté de ceux qui n'ont pas fait les mises à jour nécessaires.
Pavel Durov annonce que les piratages sur iPhone se multiplieraient
On s'attendrait, de la part de Pavel Durov, à avoir des nouvelles sur son produit à lui, à savoir l'application de messagerie Telegram. Mais le milliardaire russe peut aussi parler d'autre chose, comme il vient de le faire dans une communication publiée à la fois sur Telegram et sur X.
« Les utilisateurs d'iPhone sont victimes de piratages à grande échelle. Si votre version d'iOS est ne serait-ce qu'un peu obsolète, toutes vos données sont en danger » prévient-il ainsi.
Une solution : mettre à jour iOS
« Le simple fait d'ouvrir un site web peut suffire pour que vous soyez piraté » ajoute par ailleurs le fondateur de Telegram, ce qui est assez inquiétant. Il explique par ailleurs que son application envoie un avertissement à tous ses utilisateurs encore sur une version iOS trop ancienne.
En effet, Pavel Durov incite les utilisateurs d'iPhone à mettre à jour leur système d'exploitation, ce qui suffirait à mettre fin aux vulnérabilités pouvant affecter votre appareil. Le patron de Telegram n'a par contre (pour le moment ?) pas précisé qu'elle était l'origine du problème, ni exactement ce qu'il voulait dire par « piratages à grande échelle. » Et vous, vous avez reçu la notification alarmante de Telegram ?