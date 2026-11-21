Ce n’est pas tous les jours qu’un constructeur d’aspirateur laveur se propose d’apporter un peu de fantaisie à un secteur que l’on peut qualifier de mature. Les différents balais laveurs sortis ces derniers mois se bonifient, disposent de plus de puissance ou de fonctions supplémentaires comme l’utilisation de vapeur ou d’un jet haute pression, mais rien qui ne fasse lever un sourcil lorsque l’on passe devant dans un magasin.

Shark promet rien de moins que de nettoyer du sol au plafond avec l’AquaReach. Lors de sa présentation en octobre, cet aspirateur laveur au manche détachable m’intriguait déjà. Il peut laver à la fois les sols, mais aussi les marches, les plinthes ainsi que les faïences. Un vrai tout-en-un qui détonne face à ses compétiteurs.

Après près d’un mois d’utilisation dans ma maison, il est temps de livrer mon verdict sur cet aspirateur laveur pas comme les autres.