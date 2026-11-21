Avec son manche détachable, le Shark AquaReach promet de s’occuper des endroits où les aspirateurs laveurs passent rarement. C’est en nettoyant mon escalier que j’ai compris l’intérêt de cette drôle de conception.
Aucune offre disponible, découvrez :
- Très bon lavage des sols
- Manche détachable efficace sur les marches et les taches localisées
- Bac d’eau sale pratique à vider
- Rouleau bien séché par la station
- Aspiration moyenne avec la tête principale, même en Boost
- Bruit marqué pendant le ménage et le séchage
- Inclinaison limitée avec la tête de sol
- Commandes peu accessibles pendant le passage au sol
Ce n’est pas tous les jours qu’un constructeur d’aspirateur laveur se propose d’apporter un peu de fantaisie à un secteur que l’on peut qualifier de mature. Les différents balais laveurs sortis ces derniers mois se bonifient, disposent de plus de puissance ou de fonctions supplémentaires comme l’utilisation de vapeur ou d’un jet haute pression, mais rien qui ne fasse lever un sourcil lorsque l’on passe devant dans un magasin.
Shark promet rien de moins que de nettoyer du sol au plafond avec l’AquaReach. Lors de sa présentation en octobre, cet aspirateur laveur au manche détachable m’intriguait déjà. Il peut laver à la fois les sols, mais aussi les marches, les plinthes ainsi que les faïences. Un vrai tout-en-un qui détonne face à ses compétiteurs.
Après près d’un mois d’utilisation dans ma maison, il est temps de livrer mon verdict sur cet aspirateur laveur pas comme les autres.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : un aspirateur laveur massif et un peu intimidant
Bleu et bronze, le Shark AquaReach a plutôt fière allure. L’ensemble est principalement en plastique, avec des finitions très correctes. Les réservoirs transparents permettent de voir d’un coup d’œil où en sont les niveaux d’eau. Les deux roues arrière facilitent les déplacements, et la poignée intégrée au corps de l’appareil est bien pratique pour le porter d’une pièce à l’autre.
La tête est assez classique, avec un rouleau-brosse pour laver les sols. Son côté gauche laisse le rouleau travailler au plus près des plinthes, à condition de longer le mur dans le bon sens.
C’est à l’arrière que ça change. Un tuyau relie le bloc principal au manche AquaWand et permet d’aspirer et de pulvériser la solution nettoyante avec le manche. Shark prévoit ainsi de s’attaquer aux murs carrelés et même à certaines surfaces au plafond. La conception est maligne, mais le tuyau oppose un peu de résistance quand on incline l’appareil, même avec les attaches prévues pour le maintenir en place. Résultat, je ne peux pas coucher le Shark à plat. Sous les meubles bas, le manche offre davantage de marge.
À l’ouverture de la boîte, l’ensemble m’a paru bien fourni. Pour passer de la tête de sol aux accessoires, on décroche le manche et on bascule la molette bleue au pied de l’appareil. Elle redirige l’aspiration vers le manche. On peut garder toute la longueur du tube pour atteindre les carreaux en hauteur ou retirer la rallonge pour travailler de plus près.
Les deux embouts se montent au bout du manche. L’Hydro Mop, c’est la petite serpillière du lot. Sa tête plate porte un tampon lavable que l’on fait glisser sur la surface après avoir pulvérisé le produit à la gâchette. C’est l’embout à choisir pour laver une zone où la grosse tête ne passe pas, par exemple sous un meuble bas ou le long d’une plinthe.
L’Hydro Stain sert à reprendre une tache précise. On pulvérise la solution sur la tache, puis on frotte à la main avec le petit tampon de l’embout. L’aspiration récupère le liquide sale et les débris au fur et à mesure. Pour une trace de boue séchée sur une marche, c’est celui que je choisirais.
L’AquaReach peut paraître intimidant au premier abord, avec tous ces boutons et toutes ces façons de s’en servir. J’ai eu besoin du manuel pour trouver mes marques. Même après une après-midi d’utilisation, il m’a fallu y revenir pour bien comprendre comment tirer parti des différentes configurations.
Point d’écran ici, mais des boutons à mi-hauteur, près du réservoir d’eau sale. À l’allumage, le Shark démarre en aspiration à sec. Un deuxième bouton permet de passer en mode lavage, et un troisième active le Boost. En configuration détachée, la gâchette du manche permet de pulvériser la solution là où on en a besoin.
Le remplissage est plus intuitif. Deux repères sur le réservoir indiquent jusqu’où verser l’eau, puis la solution nettoyante.
La tête principale lave mieux les sols qu’elle n’aspire
Avec la tête principale, on peut aspirer à sec ou aspirer et laver en même temps. Dans les deux cas, le mode Boost renforce l’aspiration. En lavage, il augmente aussi la quantité de solution envoyée au sol. On se repère avec deux voyants. La goutte indique que le lavage est actif, le cercle signale le Boost, et les deux s’allument quand on combine les réglages.
J’attendais davantage de la tête principale en aspiration à sec. J’ai retrouvé de petits poils au sol après plusieurs passages sur ma zone de test, même en Boost. La puissance supplémentaire n’a donc pas changé grand-chose. Le rouleau donne l’impression de mal accrocher certains débris, notamment les poils et les cheveux.
Le lavage s’en sort bien mieux. J’ai nettoyé le carrelage et le lino à l’étage, et un passage, au pire un va-et-vient, a suffi pour enlever l’essentiel des salissures courantes. C’est le cas des traces d’eau dans la salle de bains ou de la boue dans l’entrée après une journée d’automne. Même les traces de café séché ou de sauce sont parties assez vite, sans que j’aie à insister.
Pour passer un coup dans l’entrée après une journée de pluie, je sortirais volontiers le Shark. Si je devais choisir un appareil avant tout pour décoller des taches incrustées, je garderais une préférence pour certains modèles à vapeur.
Avec le manche, le Shark trouve ses marques dans l’escalier
En aspiration, le manche AquaWand s’en sort nettement mieux que la tête principale. Le mode standard suffit déjà pour les nettoyages localisés que j’ai essayés, notamment dans l’escalier.
Pour laver, je décroche le manche, je bascule la molette au pied de l’appareil et je monte l’un des deux embouts. Avec l’Hydro Mop, je fais comme avec une petite serpillière. Je pulvérise un peu de solution sur la zone à la gâchette, puis je fais glisser le tampon plat sur la surface. Le format a surtout de l’intérêt pour laver le long d’une plinthe ou les marches d’un escalier, là où la tête à rouleau prend trop de place. J’ai aussi utilisé l’appareil pour laver les carreaux de ma douche, le résultat n’est pas impeccable mais m’a demandé bien moins d’efforts qu’avec une éponge et un chiffon. Pour un passage régulier entre deux vrais nettoyages, c’est un vrai gain de temps.
L’Hydro Stain sert quant à lui à reprendre une tache précise, par exemple une tache de sauce tomate incrustée depuis plusieurs jours, qui ne partirait pas avec une brosse traditionnelle. On vise la zone avec le jet, puis on frotte à la main avec le petit tampon de l’embout. Pendant ce temps, l’aspiration récupère l’eau sale et les débris décollés. Si la tache demande davantage de produit, le Boost augmente la quantité pulvérisée à la gâchette.
C’est encore une fois dans l’escalier que j’ai le mieux vu l’intérêt de ce système. J’ai pu viser les taches une par une et les faire disparaître en gardant le bloc principal en place. Sur une marche, c’est autrement plus pratique que de manœuvrer la grosse tête de lavage.
Le Shark se fait en revanche beaucoup entendre pendant le ménage. Au volume s’ajoute un bruit franchement désagréable à la longue. Et le retour sur la station n’annonce pas tout de suite le retour au calme.
Autonomie : une heure de nettoyage, sans recharger
Shark annonce jusqu’à 60 minutes d’autonomie pour cette version, et j’ai bien pu nettoyer pendant environ une heure à l’usage. Rien que pour le rez-de-chaussée, j’ai passé 35 minutes à laver les sols, en insistant là où c’était nécessaire. Le réservoir d’eau propre a tenu tout le rez-de-chaussée sans que j’aie à le remplir de nouveau.
J’ai alterné entre les modes Normal et Boost pour nettoyer toute la maison. Une fois le ménage terminé, il restait encore un voyant de batterie allumé. L’AquaReach a donc tenu la séance, avec un peu de marge.
Difficile en revanche de savoir ce que représente cette marge. La jauge se résume à trois voyants. Une fois arrivé au dernier, impossible de savoir combien de temps il me reste pour finir la pièce.
Entretien : un rouleau bien sec au bout d’une heure
Une fois le Shark sur sa base, le rinçage du rouleau prend environ cinq minutes. La LED à l’avant de la station clignote pendant l’opération. Le séchage à l’air chaud prend ensuite près d’une heure, au terme de laquelle j’ai retrouvé un rouleau bien sec.
Cinq minutes de rinçage bruyant, ça passe encore. Une heure avec des pulsations régulières, c’est plus difficile à oublier. La station s’occupe bien du rouleau, mais j’aurais apprécié un cycle plus discret, surtout si la base doit rester dans une pièce de vie.
Le bac d’eau sale m’a réservé une meilleure surprise. Une ouverture permet de vider le liquide en laissant les poils et les autres déchets solides dans leur compartiment. On peut ensuite jeter le contenu de ce dernier séparément. C’est appréciable si l’on a des poils à évacuer après le ménage. Le rouleau, le filtre et les deux réservoirs se démontent facilement, ce qui laisse les pièces à portée de main pour les rincer à l’évier.
Shark AquaReach Premium : l’avis de Clubic
On a surtout apprécié le Shark AquaReach là où un aspirateur laveur classique devient encombrant. Sur les marches, le manche détachable permet de viser une tache, de la frotter et d’aspirer l’eau sale sans avoir à déplacer le bloc principal. On a aussi pu nettoyer toute la maison en alternant les modes Normal et Boost, avec encore un voyant de batterie allumé à la fin.
Sur les sols, on est plus partagé. La tête principale vient assez vite à bout de la boue et du café séché, mais elle laisse de petits poils derrière elle, même après plusieurs passages en Boost. On aurait aussi aimé pouvoir coucher l’appareil à plat sous les meubles. La station sèche bien le rouleau, au prix d’une heure pendant laquelle elle sait se faire entendre.
À près de 550 euros, on trouve l’AquaReach surtout intéressant si l’on nettoie régulièrement des escaliers ou des recoins qui demanderaient autrement de changer d’outil. Si l’on cherche avant tout un appareil pour laver de grandes surfaces et ramasser les poils au passage, ses résultats en aspiration et son bruit rendent le tarif plus difficile à justifier.
- Très bon lavage des sols
- Manche détachable efficace sur les marches et les taches localisées
- Bac d’eau sale pratique à vider
- Rouleau bien séché par la station
- Aspiration moyenne avec la tête principale, même en Boost
- Bruit marqué pendant le ménage et le séchage
- Inclinaison limitée avec la tête de sol
- Commandes peu accessibles pendant le passage au sol
Fiche techniqueShark AquaReach Premium
Résumé
- Capacité du réservoir
- 0.6l
- Fonctions
- Aspire, Lave
- Type d'alimentation
- Batterie
- Autonomie
- 60mn
Caractéristique technique
|Capacité du réservoir
|0.6l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Pierre, Parquet, Béton ciré
|Nombre de vitesse
|2
|Mode Turbo
|Oui
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|60mn
|Poids
|5.8kg