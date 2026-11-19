La startup californienne Reflect Orbital accélère sur ses satellites-miroirs, avec un premier vol désormais ciblé pour le deuxième trimestre 2027. Mais la communauté scientifique s’inquiète de ce projet au plus haut point.
Fondée en 2024, Reflect Orbital veut vendre du « soleil à la demande « grâce à des satellites équipés de miroirs capables de réfléchir la lumière solaire vers des zones précises de la Terre après la tombée de la nuit.
Après avoir obtenu l’autorisation du régulateur américain pour un premier satellite de démonstration, la jeune pousse vise le déploiement de jusqu’à 50 000 engins d’ici à 2035 afin d’alimenter les fermes solaires après le coucher du Soleil, d’éclairer des chantiers ou l’agriculture, et d’épauler des opérations de secours nocturnes. Et visiblement, son projet séduit.
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Reflect Orbital sécurise ses futurs lancements
Car ce 10 novembre, la start-up a annoncé avoir bouclé une levée de fonds de 73,5 millions de dollars, portant le total de ses financements à plus de 100 millions de dollars. Et si elle garde l’identité de la fusée confidentielle pour son premier lancement, elle a réservé deux vols auprès de l’entreprise indienne Skyroot Aerospace afin de sécuriser d’autres déploiements futurs.
Sur le terrain, Reflect Orbital a déjà mené une simulation grandeur nature le 10 octobre dernier, de 19 heures à minuit, près de Lone Pine en Californie. Des projecteurs installés en altitude ont reproduit un faisceau d’environ 0,7 lumen (un peu plus intense qu’une pleine lune) pour aider des secouristes bénévoles à s'entraîner. Car pour les équipes de secours, cette lumière peut s’avérer précieuse lors d’une catastrophe majeure comme un séisme.
Les voix s'élèvent
Les experts, eux, sont préoccupés. En effet, l’observation de ces miroirs à travers un télescope amateur comporte un risque de lésions oculaires irréversibles. Un enjeu d’autant plus majeur pour les astronomes : une multiplication massive de ces engins risque de saturer les clichés de traînées lumineuses et d’augmenter la luminosité du ciel nocturne, compliquant la détection de galaxies lointaines ou d’astéroïdes potentiellement dangereux.
Mais ce n’est pas tout. Des spécialistes du sommeil, de la chronobiologie et de l’écologie ont prévenu qu’une lumière artificielle continue pouvait dérégler l’horloge biologique humaine, perturber le repos et désorienter les espèces migratrices ainsi que les écosystèmes.
Problème, aucune instance internationale n’impose aujourd’hui de règles strictes sur la brillance ou le volume de ce type de constellations, voué à se multiplier, laissant la régulation à la traîne face aux ambitions industrielles. De son côté, Reflect Orbital assure que son service exigera des autorisations et un accord local.
Elle promet, en outre, que l’éclairage au-dessus des observatoires astronomiques sera interdit, tandis que les satellites resteront éteints tant qu’aucun client ne les sollicite.