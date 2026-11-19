Les experts, eux, sont préoccupés. En effet, l’observation de ces miroirs à travers un télescope amateur comporte un risque de lésions oculaires irréversibles. Un enjeu d’autant plus majeur pour les astronomes : une multiplication massive de ces engins risque de saturer les clichés de traînées lumineuses et d’augmenter la luminosité du ciel nocturne, compliquant la détection de galaxies lointaines ou d’astéroïdes potentiellement dangereux.