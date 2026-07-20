Depuis 2020, l’Inde a ouvert son secteur spatial aux entreprises privées, mettant fin à des décennies de monopole exercé par l’ISRO. Un tournant qui a permis à des start-up comme Skyroot de voir le jour et surtout, de recevoir un soutien concret de l’État. L’agence spatiale indienne a notamment donné à l’entreprise accès à ses infrastructures de lancement et à son savoir-faire technique pour préparer ce premier vol.