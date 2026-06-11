SpaceX avait pourtant bien avancé ses pions et décroché une licence d’exploitation dans le pays en 2025, succédant à des années de lobbying auprès de New Delhi. L’entreprise a déployé une dizaine de stations sur le territoire, dont un site central à Mumbai, a soumis des affidavits aux autorités, et organisé des démonstrations de sécurité devant les régulateurs télécoms. Un lancement commercial semblait donc imminent.