Hier, pour observer directement l’éclipse, vous avez eu besoin de lunettes certifiées, en Espagne comme en Islande. Selon Eric Bretschneider, ingénieur optique, les risques pour les yeux sont équivalents sur les zones qui bénéficieraient de ces satellites miroirs.

Comme l’explique Robert Massey, de la Royal Astronomical Society, les astronomes amateurs risquent une cécité permanente s’ils pointent un télescope de 30 centimètres vers le satellite, tout comme les télescopes de recherche, avec des traînées lumineuses dans leurs images, semblables à celles que laissent les constellations Starlink.

Une coalition d’organisations scientifiques, dont l’American Astronomical Society et la Royal Astronomical Society, a déposé une pétition auprès de la FCC le 8 juillet 2026, avec une alerte sur des conséquences écologiques, notamment une menace pour des centaines d’espèces animales et une possible dégradation de la couche d’ozone. Le régulateur américain a néanmoins validé la licence de Reflect Orbital dès le lendemain, malgré plus de 1 800 commentaires d’opposition reçus, comme on vous l’expliquait sur Clubic.

Mais Olivier Hainaut, astronome à l’Observatoire européen austral, estime dans une étude que pas plus de 100 000 satellites faibles devraient graviter en orbite terrestre.

John Barentine est astronome à l'observatoire de Silverado Hills, en Arizona, et consultant chez Dark Sky Consulting. Il estime pour autant que le faisceau réfléchi par le satellite est quatre fois plus brillant que la pleine lune, alors que Michael Brown, un autre astronome, a calculé que le faisceau d'un seul miroir est environ 15 000 fois plus faible que le soleil de midi. Il faudrait réunir plus de 3 000 satellites au même endroit pour atteindre seulement 20 % de cette intensité.