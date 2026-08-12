Ce soir, la Lune masquera plus de 92 % du Soleil partout en France, et jusqu'à 99,5 % dans le Sud-Ouest. Le créneau utile durera environ une heure, très bas sur l'horizon ouest. Voici ce qu'il faut avoir compris avant, y compris si vous n'avez pas de filtre.
Une éclipse de cette ampleur, la dernière remonte à 1999 en France ! Il vous reste peu de temps pour préparer les trois choses qui font vraiment la différence : où vous serez, ce que vous aurez devant les yeux, et ce que vous demanderez à votre téléphone.
1. En France, l'éclipse n'est jamais totale. Le filtre ne se retire à aucun moment.
C'est le point le plus important de cet article, et celui que la plupart des conseils qui circulent oublient de préciser.
La bande de totalité du 12 août traverse le Groenland, l'Islande et le nord de l'Espagne, en effleurant une frange de quelques kilomètres au nord-est du Portugal. La France métropolitaine est entièrement en dehors. Y compris le Pays basque, y compris la Corse.
Pourquoi ça compte : à 99 % d'occultation, la lumière devient très inhabituelle, les ombres se durcissent et la luminosité chute fortement. Mais aussi impressionnante soit-elle, une éclipse partielle à 99 % reste très différente d'une totalité... Le peu de soleil restant suffit à provoquer une lésion rétinienne définitive, sans douleur au moment où elle se produit.
Conséquence pratique : en France, on ne retire jamais le filtre, ni devant les yeux, ni devant l'objectif. Pas une seconde. La consigne « on peut l'enlever pendant la totalité » est valable uniquement si vous êtes physiquement en Espagne ou en Islande.
2. Quand regarder, et surtout dans quelle direction
- Début du phénomène : vers 19 h 20 (heure de Paris)
- Maximum : vers 20 h 20
- Fin : le Soleil se couche peu après, dans certaines régions avant la fin de l'éclipse
- Taux d'occultation au maximum, à titre indicatif : environ 92 % à Paris, 96 % à Lorient, 98 % à Toulouse, près de 99,5 % vers Biarritz. L'Observatoire de Paris propose une carte interactive donnant les horaires exacts pour votre commune.
Le vrai obstacle n'est pas votre matériel, c'est l'horizon. Au maximum, le Soleil sera à quelques degrés au-dessus de l'horizon ouest / nord-ouest. Un immeuble, une rangée d'arbres, une colline, et vous ne verrez rien du tout. Repérez votre point d'observation aujourd'hui, pas demain à 19 h : bord de mer face ouest, plateau dégagé, plage, champ, parking en hauteur. Prévoyez large, dix minutes de marche peuvent faire la différence pour profiter d'une vue dégagée.
3. Si vous avez un filtre certifié
Ce qui convient : des lunettes d’éclipse conformes à la norme ISO 12312-2 pour l’observation à l’œil nu, ou un filtre solaire spécialement conçu pour la photographie et placé devant l’objectif. Vérifiez le film à la lumière d'une lampe : la moindre rayure, déchirure ou microperforation le rend inutilisable.
Ce qui ne convient pas, malgré ce qu'on lit : lunettes de soleil même très foncées, verre fumé, film radiographique, CD, superposition de plusieurs paires de lunettes, filtres photo ND classiques type ND1000. Aucun de ces dispositifs n'est conçu ni certifié pour ramener le rayonnement solaire à un niveau sûr pour l'œil.
Pour photographier directement le Soleil, utilisez un filtre solaire spécifiquement prévu pour la photographie et fixé devant l'objectif. N'utilisez pas une paire de lunettes d'éclipse comme filtre improvisé devant le smartphone.
Les bons réglages pour votre smartphone
Pas de zoom numérique, il ne fait qu'agrandir des pixels. Utilisez le zoom optique natif (x2, x3, x5 selon le modèle). Derrière un filtre dense, l'autofocus décroche souvent. Passez en mise au point manuelle et calez-la sur l'infini si votre application photo le permet ; sinon, touchez le disque solaire à l'écran et verrouillez (appui long).
Le curseur d'exposition se règle à l'œil, sur le résultat. Avec le filtre en place, baissez d’abord fortement l’exposition, puis ajustez-la jusqu’à obtenir un croissant net, sans zone brûlée. Le Soleil restera petit dans le cadre. Ne comptez pas sur un gros plan digne d'un télescope : ce n'est pas ce que fait un téléphone.
4. Si vous n'avez pas de filtre
Les stocks de lunettes homologuées sont largement écoulés. Deux règles :
N'improvisez pas. Aucun filtre de fortune n'est sûr. Ne visez pas « juste une seconde pour voir ». Passez plutôt à la projection. Regardez par terre, dos au soleil. Sous un arbre, la lumière qui traverse le feuillage dessine au sol des dizaines de petites taches rondes : ce sont des images du Soleil. Pendant l'éclipse, elles deviennent des croissants. Une passoire tenue au-dessus du trottoir fait exactement la même chose, un croissant par trou. Vous ne regardez que le sol, donc aucun risque et ça se photographie sans aucune précaution.
5. La photo que vous allez réellement réussir
Le croissant plein cadre est le cliché le plus difficile et le plus décevant au téléphone. Ce qui marche vraiment :
- Le paysage sous la lumière d'éclipse. Teintes orange sombre, ombres allongées, ambiance de fin du monde en plein mois d'août. Aucun filtre solaire n’est nécessaire pour photographier le paysage tant que le Soleil reste réellement hors du cadre.
- Les croissants projetés au sol sous le feuillage des arbres : chaque interstice entre les feuilles agit comme un sténopé.
- Les gens qui regardent. Une plage entière en lunettes de carton, le nez en l'air, c'est la photo qui racontera l'événement dans dix ans.
- Un time-lapse du paysage pendant l'heure du phénomène, téléphone posé sur un support stable.
En résumé
En France, éclipse partielle partout : le filtre ne se retire jamais.
Repérez un horizon ouest totalement dégagé.
Début vers 19 h 20, maximum vers 20 h 20.
Pas de filtre certifié ? Projection par sténopé, et photo de paysage.
Aucune photo ne vaut une rétine.
Vous prévoyez de l'observer ce soir ? Dites-nous depuis où en commentaire — et si vous avez réussi à photographier l'éclipse de 1999 !
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