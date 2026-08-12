Ce qui convient : des lunettes d’éclipse conformes à la norme ISO 12312-2 pour l’observation à l’œil nu, ou un filtre solaire spécialement conçu pour la photographie et placé devant l’objectif. Vérifiez le film à la lumière d'une lampe : la moindre rayure, déchirure ou microperforation le rend inutilisable.



Ce qui ne convient pas, malgré ce qu'on lit : lunettes de soleil même très foncées, verre fumé, film radiographique, CD, superposition de plusieurs paires de lunettes, filtres photo ND classiques type ND1000. Aucun de ces dispositifs n'est conçu ni certifié pour ramener le rayonnement solaire à un niveau sûr pour l'œil.



Pour photographier directement le Soleil, utilisez un filtre solaire spécifiquement prévu pour la photographie et fixé devant l'objectif. N'utilisez pas une paire de lunettes d'éclipse comme filtre improvisé devant le smartphone.