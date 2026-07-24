Le 12 août 2026, une éclipse solaire totale traversera l'Espagne, l'Islande et le Groenland. En France, le phénomène restera partiel, mais avec un taux d'obscuration exceptionnel dépassant 90 % dans plusieurs régions en soirée.
À n'en pas douter, le 12 août 2026 est une date à cocher sur les agendas des amateurs d'astronomie, des amoureux du ciel et des curieux des astres. Ce jour-là, la Lune viendra s'intercaler exactement entre la Terre et le Soleil, pour une éclipse solaire totale au-dessus de l'Europe, enfin d'une partie du Vieux continent. En France, l'alignement ne sera pas parfait et le Soleil ne disparaîtra pas complètement, mais le spectacle promet d'être saisissant. Pour observer la Lune recouvrir entièrement notre étoile, il faudra en revanche traverser la frontière, direction l'Espagne. On vous explique tout.
Une éclipse presque totale dans une bonne partie de la France, suivez le guide
Le mercredi 12 août 2026, en début de soirée, ce sont des millions d'Européens qui lèveront les yeux vers un Soleil se faisant grignoter par la Lune, et la France n'y échappera pas. L'événement ne sera pas total dans l'Hexagone, non, il faudra franchir la frontière espagnole pour ça. Mais petit lot de consolation, le taux d'obscuration promet d'atteindre des sommets rarement vus depuis 1999, l'occasion ou jamais de ressortir ses lunettes spéciales. Et autant en profiter, car la prochaine occasion d'observer une éclipse aussi marquée en France métropolitaine ne se représentera pas avant 2081.
Le phénomène débutera relativement tard, avec un Soleil déjà bas sur l'horizon ouest ou ouest-nord-ouest. C'est le sud-ouest du pays qui décrochera la timbale, avec l'éclipse partielle la plus profonde de métropole. Paris, Lille et le nord de la France assisteront aussi à un spectacle tout aussi saisissant, mais dès le début de la soirée. Dans l'Hexagone, l'épisode démarrera autour de 19h30 pour se finir une heure plus tard. Les grands gagnants de la soirée seront sans doute les Pyrénées françaises. Dans cette zone frontalière avec l'Espagne, le taux d'obscuration grimpera jusqu'à 98-99 %, un niveau proche de celui observé juste de l'autre côté de la frontière, dans la bande de totalité elle-même.
Du côté de la Méditerranée et de la Corse, en revanche, l'observation sera plus sportive, car l'astre y sera très bas dans le ciel, et un horizon dégagé côté ouest deviendra presque indispensable pour ne rien manquer. Dans tous les cas, il y a une règle qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est qu'il n'y a jamais d'observation à l'œil nu sans protection homologuée ISO 12312-2:2015, même quand le Soleil semble à moitié avalé. Petit conseil d'ailleurs avant de foncer acheter la première paire venue : les vraies lunettes certifiées affichent au dos des instructions en français, ainsi que la date de fabrication, le lot et les coordonnées du fabricant et du distributeur, des mentions qui permettent de repérer les modèles douteux.
Direction l'Espagne pour vivre l'expérience totale de l'éclipse… totale
Pour ceux qu'un côté « partiel » de l'éclipse laisserait sur leur faim, direction le nord de l'Espagne, seule option raisonnablement accessible depuis la France pour voir le Soleil disparaître complètement. La bande de totalité balaiera le nord de la péninsule Ibérique, de l'extrême nord-est du Portugal jusqu'aux Baléares, en passant par León, Burgos et Logroño, avant de plonger dans la Méditerranée du côté de Barcelone. Là-bas, la nuit tombera en plein après-midi, pour un peu plus de deux minutes.
L'Agence spatiale européenne a d'ailleurs choisi León, notamment connue des amateurs de cycliste (pour le Tour de Castille-et-León, qui y a lieu chaque année), comme quartier général de la fête. Une journée gratuite est prévue, avec des ateliers scientifiques, conférences et observation commentée en direct, avec l'éclipse annoncée aux alentours de 20h27-20h28. De quoi s'offrir une sortie astronomique, un véritable pèlerinage familial pour tous les curieux du ciel, sans qu'il soit nécessaire de réserver quoi que ce soit à l'avance.
Si vous êtes trop loin pour faire le déplacement l'ESA a tout prévu. L'Agence spatiale européenne diffusera également l'événement en direct depuis l'observatoire de Teruel, avec un streaming accessible à tous depuis son canapé. Et si la météo ou l'agenda jouent les trouble-fêtes cette année, patience, une nouvelle éclipse totale balaiera l'Espagne dès le 2 août 2027, avant une éclipse annulaire le 26 janvier 2028 visible depuis le Portugal et l'Espagne. Les chanceux !
La phrase du jour :
Il y a plus de 2 500 ans, une éclipse solaire totale aurait mis fin à une guerre entre les Lydiens et les Mèdes. Aujourd’hui, nous comprenons les mécanismes scientifiques des éclipses, mais en assister à une reste l’une des expériences les plus impressionnantes au monde.
ESA, 2026