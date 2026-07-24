Du côté de la Méditerranée et de la Corse, en revanche, l'observation sera plus sportive, car l'astre y sera très bas dans le ciel, et un horizon dégagé côté ouest deviendra presque indispensable pour ne rien manquer. Dans tous les cas, il y a une règle qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est qu'il n'y a jamais d'observation à l'œil nu sans protection homologuée ISO 12312-2:2015, même quand le Soleil semble à moitié avalé. Petit conseil d'ailleurs avant de foncer acheter la première paire venue : les vraies lunettes certifiées affichent au dos des instructions en français, ainsi que la date de fabrication, le lot et les coordonnées du fabricant et du distributeur, des mentions qui permettent de repérer les modèles douteux.