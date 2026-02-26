Si nous pouvions comparer le Soleil à un objet, il serait une immense dynamo de plasma dont les entrailles sont parcourues par des lignes de champ magnétique ultra-puissantes. Par moments, ces lignes de force deviennent si denses qu’elles exercent une force d'opposition mécanique au mouvement du plasma. Celle-ci bloque la convection de la chaleur interne de l'astre, qui, piégée dans ses profondeurs, ne peut plus remonter vers la surface.

C'est ce phénomène qui forme les taches solaires, des régions où le transfert d'énergie est entravé, les rendant plus « froides » que le reste de la photosphère (environ 3 500 °C contre 5 500 °C ailleurs). C’est ce différentiel de température qui les rend sombres à l'œil nu lorsqu'on les observe au télescope.

Si son disque est vierge aujourd'hui, cela ne signifie pas pour autant que son champ magnétique aurait subitement disparu, mais qu'il ne perce plus la photosphère sous forme de faisceaux. Un phénomène que l'on peut aisément visualiser en imaginant les forces magnétiques de notre étoile comme un vaste écheveau de cordes élastiques immergées sous la surface. Lorsque l'activité est à son comble, ces cordes s'entortillent à cause de la rotation différentielle de l'astre (le Soleil tournant plus vite à l'équateur qu'aux pôles) jusqu'à ce que la tension soit telle que des boucles magnétiques finissent par passer à travers sa surface.

Doit-on comprendre que le Soleil entre dans une phase plus calme ? Pas si vite. Si cette accalmie a duré quarante-huit heures, certains des observateurs les plus acharnés ont déjà repéré une nouvelle zone active qui pointe le bout de son nez sur le limbe Est.

N'oublions pas non plus que notre astre est une sphère : des monstres magnétiques peuvent très bien être en train de bouillonner sur la face cachée, hors de portée des capteurs de nos satellites de surveillance. Néanmoins, nous ne pouvons pas encore affirmer que le grand fracas du 25ème cycle est derrière nous. Si ce calme devait durer, ce serait un répit pour nos systèmes électriques et nos satellites, mais il pourrait tout aussi bien repartir de plus belle dès la semaine prochaine.