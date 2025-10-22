Vous rêvez de voir un jour les aurores boréales à partir d'un pays du nord, comme l'Islande ou bien la Norvège ? Eh bien, il y a une vue encore plus impressionnante de ce phénomène, qui est celle vue du dessus, à partir de l'espace.

Pour vous en convaincre, il vous suffit de jeter un œil à cette photographie prise par l'astronaute Don Pettit à partir de l'ISS. Les aurores boréales s'y étendent à perte de vue dans l'atmosphère de la planète, au point qu'il semble que notre planète bleue soit devenue une planète verte.