Une photo incroyable d'aurores boréales a été prise de l'espace, à partir de la station ISS. Notre planète semble totalement différente à sa vue !
La station ISS a été pendant plusieurs décennies le point d'appui principal des astronautes humains dans l'espace. Une station spatiale qui, malheureusement, se rapproche de plus en plus de la retraite. Mais en attendant sa mise au rebut, elle accueille toujours des astronautes, qui sont capables de nous fournir à partir d'elle des images totalement folles.
Des aurores boréales qui transforment littéralement la planète Terre
Vous rêvez de voir un jour les aurores boréales à partir d'un pays du nord, comme l'Islande ou bien la Norvège ? Eh bien, il y a une vue encore plus impressionnante de ce phénomène, qui est celle vue du dessus, à partir de l'espace.
Pour vous en convaincre, il vous suffit de jeter un œil à cette photographie prise par l'astronaute Don Pettit à partir de l'ISS. Les aurores boréales s'y étendent à perte de vue dans l'atmosphère de la planète, au point qu'il semble que notre planète bleue soit devenue une planète verte.
D'autres photos exceptionnelles fournies par Don Pettit
Pour rappel, les aurores boréales sont un phénomène lumineux issu la rencontre de particules solaires chargées (électrons et protons) avec les gaz présents dans la haute atmosphère de notre planète. Elles peuvent déployer des couleurs allant du vert (le plus courant) au rouge, pour aller jusqu'aux nuances de bleu et de violet.
Il faut dire que Don (ou Donald) Pettit est un astronaute passionné de photographie. Il partage ainsi régulièrement sur son compte X des photos qu'il prend de son lieu si privilégié. Il a notamment partagé plusieurs photos incroyables où l'on voit la terre prise sous les aurores boréales, avec la Voie lactée en fond. Vous pouvez admirer le chef-d'œuvre juste en dessous.
Source : Don Pettit sur X