Chez Asygn, tout l'intérêt est de concevoir des puces dédiées à des bandes de fréquences précises (les bandes X et Ka, utilisées notamment pour les communications satellite à très haut débit), afin d'atteindre les niveaux de performance exigés par les applications les plus sensibles. « Notre objectif est de simplifier l'intégration pour les fabricants d'antennes, en offrant un contrôle très fin de la phase et de l'amplitude, ainsi qu'un signal le plus "propre" possible, débarrassé des parasites électroniques, le tout réuni sur une seule puce », explique Clément Jany, codirecteur de l'unité radiofréquence de l'entreprise. Le logo de l'ESA dessiné en ondes radio n'était qu'une démonstration. Mais il montre bien l'enjeu réel derrière ces puces miniatures, qui est de faire de l'Europe un acteur incontournable du spatial de demain, une antenne à la fois.