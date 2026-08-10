Les premières images du cratère laissé par le Falcon 9 sur la Lune ont été dévoilées par la sonde sud-coréenne Danuri. Une aubaine pour SpaceX et la NASA, qui comptent bien tirer les leçons de cet impact.
La fusée a décollé le 15 janvier 2025 avec deux atterrisseurs lunaires privés à bord, Blue Ghost de Firefly Aerospace et Resilience d’ispace. Mais une fois sa mission terminée, elle n'est jamais retombée sur Terre : contrairement au premier étage réutilisable, l’étage supérieur a épuisé presque tout son carburant pour propulser ses passagers vers la Lune.
Resté en orbite, il a dérivé pendant 18 mois sur une trajectoire en boucle, tirée peu à peu vers la Lune par l’attraction combinée de la Terre, du Soleil et de notre satellite. Et ce 5 août, il a fini par percuter la surface lunaire à environ 8 700 kilomètres par heure, en plein jour pour une grande partie du globe, mais avec un éclat bien trop faible pour être visible à l’œil nu.
Un impact évident
C’est la sonde Danuri, en orbite autour de la Lune depuis fin 2022, qui a capté les premières preuves visuelles de l’impact. Lancée en août de la même année, elle est la toute première mission lunaire sud-coréenne et embarque six instruments, dont ShadowCam, un outil fourni par la NASA pour traquer les traces de glace d’eau dans les zones les plus sombres des pôles lunaires.
L’agence spatiale sud-coréenne KASA a ainsi mobilisé Danuri dès la demi-heure précédant la collision. En ajustant sa trajectoire, la sonde a survolé la zone à plusieurs reprises, multipliant les prises de vue avant, pendant et après le choc. Cela lui a permis de capturer des images avant/après sans équivoque, où l’on distingue un changement net du terrain et des traces de matière éjectée tout autour du point d’impact.
Ces données seront croisées avec celles de la Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), le satellite d’observation lunaire de la NASA, dans le cadre d’une collaboration de recherche internationale.
Tirer les leçons pour la suite
Car en étudiant précisément la taille du cratère, la vitesse d’impact et la dispersion des débris, la NASA et SpaceX espèrent affiner leurs modèles de trajectoire pour ce type de corps de fusée abandonné en orbite, et mieux anticiper, voire éviter, de futures collisions similaires.
Ceci est d’autant plus pertinent que le nombre de lancements ne cesse d’augmenter chaque année et surtout, que de plus en plus d’objets seront envoyés vers la Lune dans les prochaines années.
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