Resté en orbite, il a dérivé pendant 18 mois sur une trajectoire en boucle, tirée peu à peu vers la Lune par l’attraction combinée de la Terre, du Soleil et de notre satellite. Et ce 5 août, il a fini par percuter la surface lunaire à environ 8 700 kilomètres par heure, en plein jour pour une grande partie du globe, mais avec un éclat bien trop faible pour être visible à l’œil nu.