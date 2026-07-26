L’étage mesure environ treize mètres de long et quatre mètres de large, pour une masse proche de 5 tonnes. À la vitesse de 8 700 kilomètres par heure, il libère au moment du choc une énergie proche de 14,5 milliards de joules, l’équivalent de trois tonnes de TNT. Sur Terre, un tel objet se serait consumé dans la haute atmosphère. La Lune, en revanche, n’offre aucune résistance de ce type.

Selon l’étude que Benjamin Fernando et son équipe ont publiée sur arXiv, le choc devrait creuser un cratère d’un peu moins de trente mètres de diamètre et d’environ cinq mètres de profondeur. Selon Bill Gray, ce serait plutôt autour de dix-sept mètres, en comparant l’événement à un précédent connu, celui de l’étage supérieur de la mission chinoise Chang’e-5 T1, qui avait creusé un double cratère sur la face cachée de la Lune. Les scientifiques n’attendent, cette fois, qu’un seul cratère. L'étage du Falcon 9 ne transporte en effet plus de charge utile lourde, car ses deux atterrisseurs lunaires s’en sont détachés des mois plus tôt, en orbite.

Un tel objet échappe largement aux radars militaires, quatre cents fois plus efficaces sur les débris proches de la Terre que sur ceux qui gravitent à la distance de la Lune. Les grands programmes de surveillance d’astéroïdes ont pourtant réussi à le suivre, alors que ces programmes cherchent avant tout des roches dangereuses, pas des débris humains. Cinq observatoires, au Mississippi, dans l’Utah, à Pékin et en Angleterre, ont fourni une partie des plus de mille observations accumulées avant la fin février. Bill Gray a pu affiner, mois après mois, la date et le lieu de l’impact grâce à ce travail collectif.