Contrairement à ce qui se passerait sur Terre, la Lune ne dispose d'aucune atmosphère pour freiner ou désintégrer l'objet : il percutera le sol intact. Si l'impact creusera un petit cratère, il ne causera aucun dommage réel. Et pour ceux qui espèrent l'observer, mauvaise nouvelle : malgré une visibilité depuis l'est de l'Amérique du Nord et une grande partie de l'Amérique du Sud, l'événement devrait être trop faible pour être capté par les télescopes au sol.