Nabu Casa présente un accessoire qui combine diffusion musicale, commandes filaires et relais pour les équipements domotiques.

Pour l’audio, le Connect AUX-2 reçoit la musique par le réseau, puis l’envoie vers un amplificateur ou des enceintes actives grâce à une sortie analogique ou optique. Music Assistant permet de réunir fichiers locaux et services de streaming, mais aussi de synchroniser la lecture avec d’autres enceintes compatibles. Une installation hi-fi ancienne peut ainsi rejoindre un système multiroom.

Ses deux ports série RS-232 servent, eux, à transmettre des commandes aux appareils compatibles. Sur un amplificateur, cela peut permettre de gérer l’allumage, le volume ou la source. Certains téléviseurs, équipements de chauffage et onduleurs solaires disposent également d’une connexion exploitable. Un adaptateur USB supplémentaire permet d’étendre les possibilités au RS-485, notamment pour des équipements Modbus.

Le boîtier fait aussi office de relais Bluetooth pour les accessoires domotiques. Enfin, son port USB peut accueillir un adaptateur Z-Wave, vendu séparément, afin de l’installer à un meilleur endroit que celui où se trouve le serveur Home Assistant.