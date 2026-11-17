Nabu Casa dévoile le Connect AUX-2, un boîtier capable de raccorder des équipements audio, des téléviseurs ou certains systèmes de chauffage à Home Assistant. Vendu 59 €, il mise sur leurs connexions existantes pour leur ajouter des fonctions domotiques, sous réserve de compatibilité.
Un amplificateur qui sonne toujours aussi bien, un téléviseur parfaitement fonctionnel, mais une application abandonnée ou aucune fonction connectée : faut-il vraiment tout remplacer ? Avec le Connect AUX-2, Home Assistant propose de conserver le matériel et de revoir sa façon de communiquer. Le petit boîtier ne rendra pas chaque appareil intelligent par magie, mais ses différentes prises lui ouvrent plusieurs portes dans la maison.
De la chaîne hi-fi au chauffage, plusieurs façons de reprendre la main
Nabu Casa présente un accessoire qui combine diffusion musicale, commandes filaires et relais pour les équipements domotiques.
Pour l’audio, le Connect AUX-2 reçoit la musique par le réseau, puis l’envoie vers un amplificateur ou des enceintes actives grâce à une sortie analogique ou optique. Music Assistant permet de réunir fichiers locaux et services de streaming, mais aussi de synchroniser la lecture avec d’autres enceintes compatibles. Une installation hi-fi ancienne peut ainsi rejoindre un système multiroom.
Ses deux ports série RS-232 servent, eux, à transmettre des commandes aux appareils compatibles. Sur un amplificateur, cela peut permettre de gérer l’allumage, le volume ou la source. Certains téléviseurs, équipements de chauffage et onduleurs solaires disposent également d’une connexion exploitable. Un adaptateur USB supplémentaire permet d’étendre les possibilités au RS-485, notamment pour des équipements Modbus.
Le boîtier fait aussi office de relais Bluetooth pour les accessoires domotiques. Enfin, son port USB peut accueillir un adaptateur Z-Wave, vendu séparément, afin de l’installer à un meilleur endroit que celui où se trouve le serveur Home Assistant.
Un accessoire polyvalent, à condition de vérifier ses appareils
Pour utiliser cet appareil, il n’existe qu’une condition indispensable : le Connect AUX-2 nécessite une installation Home Assistant en version 2026.9 ou ultérieure. Il complète donc le système domotique, sans remplacer la machine qui l’héberge. La plateforme poursuit ainsi son développement matériel, parallèlement aux évolutions de son interface et de l’organisation des appareils.
La présence d’un port série ne suffit pas non plus : l’équipement doit disposer d’une intégration compatible. Côté audio, le boîtier n’amplifie pas le son et ne transmet ni ne reçoit de musique en Bluetooth. Le Thread n’est pas pris en charge, tandis que l’utilisation d’un adaptateur Zigbee reste encore peu éprouvée.
Pour l’installation, on peut choisir le Wi-Fi avec une alimentation USB-C, ou l’Ethernet. Avec un équipement réseau PoE, un seul câble assure la connexion et l’alimentation.
Le Connect AUX-2 est référencé à 59 € TTC, avec une disponibilité dépendante des réapprovisionnements. Les câbles audio et série sont, quant à eux, à acheter séparément. Avant de commander, mieux vaut commencer par regarder derrière les appareils que l’on souhaite conserver.
- Contrôle centralisé des appareils connectés.
- Automatisations intelligentes basées sur les routines.
- Intégration transparente avec de nombreuses marques.