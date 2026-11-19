Avec le CrossWave Reach Plus Pro, Bissell mise sur les fondamentaux pour proposer un aspirateur laveur accessible au plus grand nombre. Simple, oui, mais diablement efficace.
- Très bonne aspiration dès le mode Eco
- Lavage efficace sur les taches, sans traces après le passage
- Position à plat et prise en main simple
- Réservoirs suffisants pour une séance complète dans notre maison
- Rouleau bien séché, avec un rouleau et un filtre de rechange fournis
- Cycle d’entretien très bruyant
- Recharge complète en 4 h 30
- Séparation des déchets et de l’eau sale perfectible
- Nettoyage au plus près des bordures sur un seul côté
La gamme CrossWave fête cette année son dixième anniversaire, et pour l’occasion le constructeur américain Bissell fait évoluer son aspirateur laveur en travaillant surtout le confort d’utilisation. Ce modèle sans fil se couche à plat pour atteindre le dessous des meubles et s’accompagne d’une station qui nettoie puis sèche son rouleau à l’air chaud. Proposé autour de 300 euros, il entend ainsi faciliter le ménage jusque dans l’entretien de l’appareil.
Pour voir ce que ces évolutions apportent au quotidien, je l’ai utilisé pendant environ trois semaines, avec des passages quotidiens sur le carrelage et le linoléum du rez-de-chaussée de ma maison. Poussières, poils et taches de café, de sauce ou de boue : il a eu de quoi s’occuper.
Design et ergonomie : simple à prendre en main, pratique sous les meubles
La simplicité du CrossWave Reach Plus Pro se ressent dès le déballage. Sobre et relativement fin, l’aspirateur laveur bénéficie d’un assemblage satisfaisant et de plastiques qui semblent robustes. Ses quelque 4 kg à vide restent raisonnables, même si le poids se fait davantage sentir lorsque le réservoir est rempli. Il reste malgré tout dans la moyenne du secteur et se révèle très confortable à utiliser. Les deux roues arrière apportent d’ailleurs une assistance aux déplacements lors du nettoyage.
La conception de l’appareil permet de coucher entièrement l’appareil pour passer sous les meubles bas. Il faut évidemment que le passage soit suffisamment haut pour accueillir le corps de l’aspirateur, mais le Bissell peut facilement atteindre le dessous de certains meubles.
Le constructeur n’a pas non plus oublié la position parking. On peut donc interrompre le ménage quelques instants sans chercher un mur contre lequel l’appuyer ou le ramener systématiquement sur sa base. Les boutons placés à l’avant sont accessibles et même si la marque a choisi de ne pas inclure d’écran, contrairement à la majorité de ses concurrents, j’ai rapidement trouvé mes marques et compris les différentes commandes.
Le manuel fourni avec le produit m’a davantage dérangé. Il repose essentiellement sur des illustrations et j’aurais apprécié des explications plus détaillées, notamment pour accompagner les premières manipulations. Pour moi, qui teste des aspirateurs toute la journée, pas de problème, mais un néophyte pourrait être perdu durant les premières minutes d’utilisation.
Le réservoir d’eau propre contient 600 ml, contre 450 ml pour celui qui recueille l’eau sale. Dans la boîte, Bissell fournit deux rouleaux-brosses, deux filtres et deux flacons de 236 ml de solution Natural Pet multisurface. Un rouleau et un filtre de rechange accompagnent donc ceux déjà installés.
Aspiration : le mode Eco suffit déjà largement
Le CrossWave propose trois modes : Eco, High et Turbo. Le choix de la puissance reste manuel, sans programme automatique pour adapter l’aspiration à la saleté rencontrée. Sur le papier, cela demande un peu plus de gymnastique pour passer d’un mode à l’autre en fonction des déchets présents sur son chemin. En pratique, j’ai principalement utilisé le mode Eco pendant ces trois semaines, tant il suffit pour l’entretien courant.
Poussières, poils, cheveux et petits déchets sont récupérés efficacement. L’aspiration des liquides donne également de très bons résultats. Le programme le plus doux permet donc d’assurer l’essentiel des nettoyages.
J’ai tout de même alterné avec les modes High et Turbo selon les besoins. Ils renforcent principalement l’aspiration dans les zones plus sales, mais je n’ai pas eu besoin de les conserver pendant toute une séance pour obtenir satisfaction, même sur un sol chargé en saletés en tout genre.
Le mode High pourra dépanner en cas de nettoyage hebdomadaire, tandis que je réserverai le Turbo pour le sol d’une cuisine ou d’une pièce très sale, notamment si vous rentrez chez vous avec des chaussures pleines de boue (c’est du vécu). Pour le reste, pas besoin de jouer avec le bouton de l’aspirateur, son mode par défaut est amplement suffisant.
Lavage des sols : les taches disparaissent, sans traces derrière lui
Le lavage des sols est la raison d’être de cet aspirateur, et il est tout aussi réussi. Pendant cet essai, j’ai notamment nettoyé des taches de café, de sauce et de boue, avec de très bons résultats sur les salissures courantes comme sur les traces qui demandaient davantage de travail.
Les traces de café sont retirées efficacement. Pour la boue incrustée, deux passages ont suffi à enlever les salissures. Il faut insister davantage sur la sauce, qui fait souvent de la résistance après plusieurs heures sur le sol, mais le résultat est là aussi satisfaisant : les taches finissent par disparaître. Le résultat reste donc très convaincant, y compris quand le premier passage ne suffit pas
Autre bon point, je n’ai constaté aucune trace au sol après son passage. Sur les deux revêtements utilisés pendant l’essai, le résultat est propre, sans marques laissées par le nettoyage.
Le nettoyage des bordures est efficace, avec une limite : la tête ne travaille pas au plus près du mur que du côté droit. Il faut donc présenter l’appareil dans le bon sens le long des plinthes. Le résultat convainc, mais cette conception impose de faire attention au sens dans lequel on présente l’aspirateur laveur lorsqu’on longe les murs.
Pour ces nettoyages, j’ai utilisé la solution détergente fournie dans la boîte. Elle accompagne les bons résultats de lavage et, c’est rare, laisse une odeur agréable après le passage que l’on sent vraiment une fois l’appareil posé et rangé. Un doseur facilite la préparation du mélange, le réservoir ne comportant pas de repère spécifique pour la quantité de produit. Comptez 14,99 € le flacon de remplacement. C’est, comme souvent, un peu cher.
Autonomie : un nettoyage de fond en comble d’une seule traite
Durant mon utilisation, le CrossWave m’a permis de nettoyer tout le rez-de-chaussée de la maison pendant une séance d’environ 40 minutes. J’alternais entre les différentes puissances, avec une utilisation principalement en mode Eco. Ce résultat correspond donc à mon utilisation réelle, avec quelques changements de programme, et non à une durée relevée séparément pour chacun des trois modes.
La batterie n’a pas été la seule à tenir le choc : le CrossWave Reach Plus Pro se montre aussi économe en eau. Je n’ai eu besoin ni de remplir à nouveau le réservoir d’eau propre ni de vider celui d’eau sale en cours de nettoyage. Les capacités de 600 et 450 ml se sont donc montrées suffisantes pour mon rez-de-chaussée et une grosse partie de l'étage.
La recharge complète demande en revanche environ 4 h 30. Le CrossWave remplit sa batterie à un train de sénateur et si cette attente ne m’a pas empêché d’effectuer mes passages quotidiens, elle reste néanmoins trop longue si l’on souhaite enchaîner deux ou trois nettoyages successifs, notamment pour les utilisateurs habitant des maisons spacieuses à plusieurs étages. Pour ces derniers, le CrossWave Reach Plus Pro demandera une certaine organisation.
Entretien : c’est propre, c’est sec, mais c’est bien trop bruyant
La station recharge l’appareil, nettoie le rouleau et le sèche à l’air chaud. Le nettoyage automatique est efficace et le séchage donne un excellent résultat : il faut compter entre 30 et 40 minutes pour retrouver un rouleau parfaitement sec.
J'en viens à mon vrai principal reproche concernant cet aspirateur laveur, et c’est le bruit du cycle d’entretien. Le CrossWave a beau vous épargner une partie du travail, il sait aussi vous rappeler qu’il n’a pas encore terminé le sien avec un bruit mesuré de près de 70 dB, et quelques à-coups de plusieurs secondes durant la procédure de lavage. Je dois avouer avoir plusieurs fois sursauté lorsque la station s’est remise en marche par intermittence, et c’est assez désagréable.
Les réservoirs, le filtre et le rouleau se démontent facilement. Leur nettoyage manuel ne présente pas de difficulté particulière, et l’accès aux différentes pièces permet de s’en occuper sans complication. La station ne dispense évidemment pas de vider l’eau sale et d’enlever les déchets récupérés après chaque lavage, pour éviter les mauvaises odeurs.
Sur ce dernier point, la crépine censée séparer les poils et les résidus solides du liquide est moins convaincante. Son efficacité reste moyenne : une partie des déchets demeure mélangée à l’eau sale au moment du vidage. C’est le point le moins agréable d’un entretien par ailleurs facile.
Bissell CrossWave Reach Plus Pro : l’avis de Clubic
Après quelques jours passés avec ce CrossWave Reach Plus Pro, on peut dire que Bissell a réussi son coup. L'aspirateur laveur est un appareil qui fait bien son travail, sans demander beaucoup d’efforts pour en tirer le meilleur. On reste principalement en Eco, on insiste un peu sur la sauce ou la boue incrustée, et le sol ressort propre, sans traces. Pouvoir terminer tout le rez-de-chaussée sans remplir ni vider les réservoirs en chemin ajoute au plaisir de boucler le ménage d’une traite.
On aurait aimé que l’expérience reste aussi agréable une fois l’appareil posé sur sa base. Le nettoyage et le séchage du rouleau sont efficaces, mais le bruit du cycle est franchement agaçant quand l'aspirateur est placé en plein coeur de la maison. La crépine laisse aussi trop de déchets dans l’eau sale pour rendre le vidage vraiment commode. Quant aux 4 h 30 de recharge, elles imposent de laisser souffler longtemps un appareil qui n’a travaillé qu’une quarantaine de minutes.
À environ 300 euros, ce CrossWave Reach Plus Pro est un modèle qu’on recommande pourtant volontiers pour l’entretien quotidien des sols durs. Sa simplicité est une qualité : on le prend rapidement en main et les résultats suivent. Même ses défauts ne suffisent pas à éclipser les qualités de ce milieu de gamme décidément très convaincant.
- Très bonne aspiration dès le mode Eco
- Lavage efficace sur les taches, sans traces après le passage
- Position à plat et prise en main simple
- Réservoirs suffisants pour une séance complète dans notre maison
- Rouleau bien séché, avec un rouleau et un filtre de rechange fournis
- Cycle d’entretien très bruyant
- Recharge complète en 4 h 30
- Séparation des déchets et de l’eau sale perfectible
- Nettoyage au plus près des bordures sur un seul côté
Fiche techniqueBissell CrossWave Reach Plus Pro
Résumé
- Capacité du réservoir
- 0.6l
- Fonctions
- Aspire, Lave
- Type d'alimentation
- Batterie
- Autonomie
- 40mn
Caractéristique technique
|Capacité du réservoir
|0.6l
|Niveau sonore
|70dB
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Pierre, Parquet, Béton ciré
|Nombre de vitesse
|3
|Mode Turbo
|Oui
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|40mn
|Temps de charge de la batterie
|270mn
|Hauteur
|110.7cm
|Largeur
|22cm
|Profondeur
|27cm
|Poids
|3.99kg