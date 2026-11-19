La gamme CrossWave fête cette année son dixième anniversaire, et pour l’occasion le constructeur américain Bissell fait évoluer son aspirateur laveur en travaillant surtout le confort d’utilisation. Ce modèle sans fil se couche à plat pour atteindre le dessous des meubles et s’accompagne d’une station qui nettoie puis sèche son rouleau à l’air chaud. Proposé autour de 300 euros, il entend ainsi faciliter le ménage jusque dans l’entretien de l’appareil.

Pour voir ce que ces évolutions apportent au quotidien, je l’ai utilisé pendant environ trois semaines, avec des passages quotidiens sur le carrelage et le linoléum du rez-de-chaussée de ma maison. Poussières, poils et taches de café, de sauce ou de boue : il a eu de quoi s’occuper.