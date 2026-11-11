SI Dyson possède une excellente réputation avec sa gamme d’aspirateurs balais, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer du côté des aspirateurs robots. J’avais pu tester il y a quelques mois le Dyson Spot+Scrub AI, et j’avais été déçu par ce modèle très en retard sur la concurrence et aux capacités en deçà des standards actuels.

Avec le R2 Nurovi Wash+Dry, Dyson entend rivaliser avec les meilleurs aspirateurs robots du marché. Le constructeur mise sur une aspiration de 21 000 Pa, une détection automatique de la poussière et une station cyclonique sans sac, mais aussi, et surtout, sur ses fameuses serpillières triangulaires inédites sur le marché, le tout pour un prix plus serré de 849 €. Ce modèle veut « penser différemment » le ménage automatique pour reprendre les mots d’une autre marque bien connue.

J'ai testé l’appareil dans mon logement, sur une surface d’environ 45 m², avec du carrelage, plusieurs tapis et un chien qui perd suffisamment de poils pour mettre à l’épreuve n’importe quel aspirateur robot. Un terrain idéal pour voir ce que ce nouveau Dyson a réellement dans le ventre.