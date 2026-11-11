Dyson ne fait décidément rien comme tout le monde. Avec son R2 Nurovi Wash+Dry, le constructeur britannique remplace les traditionnelles serpillières rondes par deux triangles censés mieux nettoyer les coins et les bordures. Une idée originale, mais est-elle vraiment plus efficace ?
- Excellente aspiration sur sols durs
- Nettoyage précis des coins et bordures
- Navigation efficace et cartographie fiable
- Station cyclonique sans sac
- Application claire et complète
- Poils d'animaux mal aspirés sur tapis
- Lavage insuffisant sur les taches tenaces
- Séchage des serpillières inefficace
- Entretien automatique perfectible
- Tarif élevé pour les performances
SI Dyson possède une excellente réputation avec sa gamme d’aspirateurs balais, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer du côté des aspirateurs robots. J’avais pu tester il y a quelques mois le Dyson Spot+Scrub AI, et j’avais été déçu par ce modèle très en retard sur la concurrence et aux capacités en deçà des standards actuels.
Avec le R2 Nurovi Wash+Dry, Dyson entend rivaliser avec les meilleurs aspirateurs robots du marché. Le constructeur mise sur une aspiration de 21 000 Pa, une détection automatique de la poussière et une station cyclonique sans sac, mais aussi, et surtout, sur ses fameuses serpillières triangulaires inédites sur le marché, le tout pour un prix plus serré de 849 €. Ce modèle veut « penser différemment » le ménage automatique pour reprendre les mots d’une autre marque bien connue.
J'ai testé l’appareil dans mon logement, sur une surface d’environ 45 m², avec du carrelage, plusieurs tapis et un chien qui perd suffisamment de poils pour mettre à l’épreuve n’importe quel aspirateur robot. Un terrain idéal pour voir ce que ce nouveau Dyson a réellement dans le ventre.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : du Dyson pur jus, mais qui manque d’élégance
Difficile de confondre le R2 Dyson Wash+Dry avec un autre aspirateur robot. Dyson reprend ses habitudes esthétiques avec une station dont les réservoirs évoquent immédiatement les turbines de ses aspirateurs. L’ensemble est original, mais aussi franchement imposant. Avec près de 52 cm de hauteur et 47 cm de profondeur, il faudra prévoir suffisamment de place pour l'installer.
La qualité perçue m’a davantage laissé sur ma faim. Malgré un prix de 849 euros, la station fait très largement appel au plastique, ce qui n’est pas un mal en soi, et ne donne pas véritablement une impression haut de gamme. Le Dyson R2 n’est pas un aspirateur cheap, loin s’en faut, mais ses concurrents directs font mieux pour s’intégrer harmonieusement dans la maison.
Là où je retrouve la patte du constructeur, c’est sur l’assemblage de ses différentes parties qui composent la station. On retrouve sur l’appareil deux réservoirs d’eau, propre et sale, et un collecteur cyclonique de 2,6 litres. Ce dernier fonctionne sans sac, un avantage appréciable pour éviter de racheter régulièrement des consommables.
L’accès aux différents compartiments est surprenant au premier abord, et il faut prendre le coup de main pour comprendre comment retirer le bac à poussières, mais au final l’ensemble est très bien pensé, avec un bouton qui permet de l'ouvrir au-dessus d'une poubelle et éviter de se salir les mains.
Le robot est quant à lui assez classique dans sa conception, avec une forme ronde et une hauteur de 9,6 cm. Le contenu de la boîte va à l’essentiel, avec le robot, ses brosses et ses deux serpillières triangulaires. Dyson ne fournit ni patins de remplacement ni solution nettoyante. C’est un peu léger, j’aurais apprécié au moins un jeu de serpillières de rechange.
Aspiration : excellente sur les sols durs, décevante sur les tapis
Avec ses 21 000 Pa, le R2 Nurovi Wash+Dry ne cherche pas à battre des records de puissance. Dyson préfère mettre en avant son système Twin-Capture, qui associe une récupération mécanique des gros débris à l’aspiration des poussières fines.
Sur les sols durs, le résultat est tout simplement excellent. Poussières, miettes et autres saletés du quotidien sont correctement récupérées, tandis que la brosse latérale extensible permet de nettoyer efficacement le long des plinthes. Dyson prouve ici son expertise incontestable dans le domaine de l'aspiration.
Le robot dispose également d’un capteur Piézo qui doit adapter automatiquement la puissance selon la quantité de poussière détectée. Une bonne idée sur le papier, même si les informations correspondantes ne se sont pas toujours affichées correctement dans l’application durant mon essai.
Les choses se compliquent avec les poils d’animaux. Malgré la brosse annoncée comme démêlante, les poils de mon chien s’y accumulent rapidement et finissent par gêner le nettoyage. Sur les tapis, c’est même franchement décevant : plutôt que de récupérer les poils, le Dyson les rassemble parfois en petits tas qu’il abandonne derrière lui.
J’ai notamment retrouvé de nombreuses touffes sur un paillasson noir, comme sur le tapis du salon après le passage du robot. Même après deux passages sur les tapis concernés, les résultats restent insuffisants. J’ai dû sortir un aspirateur balai pour finir le travail. Dyson présente pourtant son appareil comme adapté aux foyers avec animaux. Malheureusement, cela ne se confirme pas chez moi.
Le vidage automatique de la station ne parvient pas toujours à évacuer ces amas de poils. Il faut alors intervenir manuellement et régulièrement pour dégager le collecteur ou la brosse. À ce prix, on aimerait pouvoir oublier un peu plus souvent son aspirateur.
Lavage des sols : les triangles atteignent mieux les coins, et après ?
C’est la principale originalité du Dyson R2 Nurovi Wash+Dry. Plutôt que d’utiliser des serpillières circulaires, le constructeur a opté pour deux patins triangulaires inspirés du triangle de Reuleaux. Pour briller en société, c’est un triangle aux côtés bombés qui possède la propriété de tourner parfaitement à l’intérieur d’un carré en touchant constamment ses quatre côtés. Dans le cas de notre Dyson, leur forme particulière doit permettre d’atteindre les coins et les bordures habituellement délaissés par les aspirateurs robots.
Et sur ce point, Dyson tient sa promesse. Les serpillières atteignent effectivement mieux les extrémités des pièces et passent plus près des murs. On voit le résultat à l’œil nu, en comparaison d’un aspirateur robot plus classique, qui laisse toujours une petite marge. La précision est donc au rendez-vous, mais je n’ai pas constaté de meilleur résultat de lavage qu’avec des patins circulaires classiques.
Sur les traces de pas et les salissures légères, le Dyson fait correctement son travail. Un passage suffit généralement pour retrouver un sol propre. En revanche, les choses se compliquent avec les taches de café ou de sauce. Même après deux passages, une partie des traces reste visible. Les serpillières semblent ne pas appuyer suffisamment sur le sol et ont parfois davantage tendance à étaler la saleté qu’à la récupérer, laissant des marques au sol.
J'ai également essayé le mode intensif, qui augmente la quantité d’eau utilisée, sans observer d’amélioration significative. Les patins triangulaires atteignent donc davantage de surface, mais leur efficacité de nettoyage reste assez moyenne face aux meilleurs modèles du marché.
Autre problème sur les tapis à poils longs : les serpillières peuvent toucher les fibres et les humidifier, malgré leur système de relevage. Des poils restent alors accrochés aux patins avant d’être éparpillés sur le carrelage. Ce n’est pas un problème isolé de ce robot, et je n’ai pas rencontré ce problème avec le paillasson, mais sur les tapis épais, il faudra prendre soin de désactiver le lavage.
Après quinze jours d’essais quotidiens, j’ai bien du mal à voir une révolution dans ces triangles. L’idée n’est pas mauvaise, loin de là, mais une meilleure couverture des angles ne suffit pas à compenser une efficacité de lavage perfectible.
Navigation : une bonne cartographie et quelques hésitations
Comme pour son moteur, le Dyson R2 Nurovi ne joue pas la carte de la surenchère technologique et s’appuie sur un ensemble incluant un LiDAR et des capteurs laser pour se déplacer dans le logement. La première cartographie s’est déroulée en quelques minutes sans difficulté particulière, avec une identification correcte des différentes pièces et un plan assez précis.
L'aspirateur robot adopte ensuite un déplacement méthodique, en longeant les murs avant de parcourir les surfaces en zigzag. Les déplacements entre les pièces sont fluides et le retour à la station ne pose aucun problème. Le seuil rencontré dans mon logement a également été franchi sans difficulté, avec une possibilité de levage jusqu’à 4 cm.
L'évitement des obstacles est en revanche moins régulier. Le Dyson contourne correctement la plupart des objets, mais peut se montrer moins précis lors d’un passage suivant. Il peut aussi avoir tendance, notamment lors des premiers nettoyages, à forcer le passage, quitte à se buter contre un meuble au passage. Ce comportement n’a pas entraîné de problème majeur durant mon essai, mais il reste en retrait des systèmes plus évolués de la concurrence.
Dans l’ensemble, la navigation m’a tout de même donné satisfaction. Le R2 Nurovi sait où il va et couvre correctement les zones et les surfaces, même si sa détection des obstacles pourrait gagner en fiabilité. Bien, mais peut mieux faire.
Application MyDyson : complète, mais pas toujours pratique
Je ne suis pas un grand fan de l’application MyDyson, mais après une année de mises à jour, ce nouveau contact avec le logiciel est une bonne surprise. L’installation du robot est simple, sans les bugs rencontrés précédemment, l’interface agréable même si trop sombre à mon goût, et la cartographie suffisamment complète pour modifier les pièces, créer des zones interdites ou ajouter des meubles virtuels. On peut également consulter une carte en trois dimensions, même si la représentation du mobilier reste assez rudimentaire.
Dyson permet de personnaliser précisément les nettoyages, avec plusieurs niveaux d’eau, le choix entre aspiration et lavage, et la possibilité de programmer un ou deux passages.
Le problème, c’est que ces réglages doivent principalement être définis pièce par pièce. Pour lancer un nettoyage complet et personnalisé de la maison, il faut donc multiplier les manipulations, là où les applications concurrentes proposent généralement un mode automatique beaucoup plus immédiat.
Curieusement, le nettoyage par zone se révèle plus simple à utiliser, puisqu’il permet d’appliquer les mêmes paramètres à une surface sélectionnée. Dyson aurait tout intérêt à reprendre cette logique pour le nettoyage complet. Une cuisine n’a pas besoin d’un lavage aussi intensif qu’un salon ou une chambre. C’est un réglage incontournable pour les utilisateurs avancés, et plutôt que de faire à tout prix différent, Dyson aurait mieux fait de copier ses concurrents.
L'historique est en revanche très bien pensé. Il distingue clairement les surfaces aspirées et lavées, ce qui permet de vérifier rapidement le travail effectué. Dommage que l’affichage des niveaux de poussière n’ait pas fonctionné correctement durant mon essai.
Autonomie et entretien : une station qui manque d’efficacité
Dyson annonce jusqu’à 90 minutes d’autonomie et une recharge complète en 6 h 30. Durant mon essai, il restait 64 % de batterie après 42 minutes de nettoyage, un résultat rassurant pour l’entretien d’un logement de taille moyenne. Promesse tenue donc, et même légèrement dépassée lors d’un nettoyage complet avec 1h40 de travail en continu.
Pour nettoyer environ 45 m², le R2 Nurovi a demandé 1 h 05, en comptant les retours à la station pour laver ses serpillières tous les 10 m². Un second essai sur 32 m², mais avec plus d’obstacles sur son chemin, a nécessité 1 h 12. Des durées assez longues, mais qui ne posent pas nécessairement problème lorsque le robot travaille pendant notre absence.
L'entretien automatique m’a davantage déçu. Dyson annonce un lavage des serpillières à 75 °C, suivi d’un séchage à l’air chaud à 45 °C. Dans les faits, des saletés restent parfois présentes sur les patins après leur passage à la station, ce qui nécessite de les retirer pour les nettoyer manuellement.
Le séchage est encore moins convaincant. Après deux heures, les serpillières restent mouillées, ce qui m’a poussé à augmenter la durée à quatre heures. Même après ce long cycle, elles étaient encore humides au toucher, là où la quasi-totalité des aspirateurs robot que j’ai testés ces derniers mois parviennent à sécher correctement leurs patins.
Heureusement, les serpillières sont amovibles et peuvent être lavées séparément, à la main ou en machine. Mais c’est précisément le genre de manipulation que l’on cherche à éviter au maximum en investissant dans un modèle équipé d’une station automatique.
Le collecteur cyclonique sans sac constitue enfin une bonne idée, mais il reste des poils coincés dans le réservoir interne et le conduit d’aération, même après plusieurs vidages. On les voit bien via le capot semi-transparent, et il est très compliqué de les retirer.
Entre les poils à retirer de la brosse, les patins à nettoyer et un séchage insuffisant, ce dernier aspirateur robot Dyson demande finalement davantage d’entretien manuel que je ne l’espérais.
Dyson R2 Nurovi Wash+Dry : l’avis de Clubic
Dyson a le mérite de proposer un aspirateur robot qui ne ressemble pas à tous les autres. Le R2 Nurovi Wash+Dry aspire remarquablement bien les sols durs, se déplace efficacement dans le logement et dispose d'une station cyclonique sans sac appréciable. Ses serpillières triangulaires atteignent également mieux les coins et les bordures, sans pour autant révolutionner le lavage.
Car dès que les conditions se compliquent, les limites apparaissent. Les poils d'animaux s'accumulent dans la brosse et finissent par être redéposés sur les tapis, les taches de café ou de sauce résistent à plusieurs passages et la station ne parvient pas toujours à nettoyer et sécher correctement les serpillières. Autant de défauts qui obligent à intervenir plus souvent qu'on ne le souhaiterait.
On ne peut pas dire que Dyson ait raté son aspirateur robot, mais le R2 Nurovi Wash+Dry manque d'homogénéité. À 849 euros, difficile de lui pardonner ses faiblesses sur le lavage et l'entretien automatique, deux fonctions que la concurrence maîtrise aujourd'hui bien mieux. L'originalité est appréciable, mais à ce prix, on attend surtout un appareil capable de faire le ménage sans nous demander de repasser derrière lui.
- Excellente aspiration sur sols durs
- Nettoyage précis des coins et bordures
- Navigation efficace et cartographie fiable
- Station cyclonique sans sac
- Application claire et complète
- Poils d'animaux mal aspirés sur tapis
- Lavage insuffisant sur les taches tenaces
- Séchage des serpillières inefficace
- Entretien automatique perfectible
- Tarif élevé pour les performances
Fiche technique Dyson R2 Nurovi Wash+Dry
Résumé
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|2.6l
|Capacité du bac à eau
|2.1l
|Type de brosse
|Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|90mn
|Technologie de navigation
|Laser
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
Nettoyage
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|21 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Sans sac
|Capacité du bac à poussière
|2.6l
|Capacité du bac à eau
|2.1l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|90mn
|Capacité de la batterie
|5000 mAh
|Temps de charge de la batterie
|6H30
Navigation
|Technologie de navigation
|Laser
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Hauteur max
|40mm
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|96mm
|Largeur
|352mm
|Poids
|3.6kg
|Forme du robot
|Disque