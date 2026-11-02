La crise des hydrocarbures touche sévèrement les Français. Et leurs comportements s'adaptent en masse à la nouvelle situation.
La crise des hydrocarbures, qui a débuté avec l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël, n'en finit plus de faire très mal au niveau international, et sûrement plus encore en France. Encore au début du mois dernier, il était ainsi estimé qu'au niveau gazole, notre pays était parmi les plus chers du Vieux Continent. Et ça a changé profondément le comportement au quotidien des Français.
38% des Français utilisent dorénavant moins leur véhicule
La dernière enquête DiscoverCars publiée au mois d'octobre dernier, et dont BeVolt se fait l'écho, montre à quel point la crise des carburants frappe les Français. On apprend ainsi que désormais, 48% des répondants français à cet étude affirment comparer les prix des stations-services.
Ils sont par ailleurs 47% à chercher à éviter les trajets inutiles, quand 38% des Français utilisent tout simplement moins leur voiture depuis le début de la crise. Et s'il y a possibilité de trouver une alternative à la voiture, nos concitoyens la saisissent - 25% privilégient aujourd'hui la marche pour les petits trajets.
Les Français plus sensibles aux problème de l'énergie que la moyenne internationale
Selon la même source, seuls 21% des répondants affirment que la crise des carburant n'a rien changé à leur quotidien. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les Français sont, selon les résultats de cette étude, beaucoup plus sensibles à cette crise des hydrocarbures que la moyenne internationale.
Ils sont ainsi 31% de Français à se considérer comme fortement touchés par la hausse des prix des hydrocarbures, alors que cette moyenne s'établit à 21% au niveau international. L'étude montre aussi que 51% des répondants à l'échelle internationale affirment que la crise n'a rien changé à leurs déplacements. Autant dire que la France est loin d'être parmi les mieux lotis niveau énergie durant cette tumultueuse année 2026 !