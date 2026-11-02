La dernière enquête DiscoverCars publiée au mois d'octobre dernier, et dont BeVolt se fait l'écho, montre à quel point la crise des carburants frappe les Français. On apprend ainsi que désormais, 48% des répondants français à cet étude affirment comparer les prix des stations-services.

Ils sont par ailleurs 47% à chercher à éviter les trajets inutiles, quand 38% des Français utilisent tout simplement moins leur voiture depuis le début de la crise. Et s'il y a possibilité de trouver une alternative à la voiture, nos concitoyens la saisissent - 25% privilégient aujourd'hui la marche pour les petits trajets.