Avec les crises au Moyen-Orient, le gazole est cher partout. Mais en Europe, la France est clairement parmi les plus mal lotis !
La guerre lancée par Donald Trump contre l'Iran le 28 février dernier a entraîné des effets qui n'ont pas plu aux Américains, et que doit même regretter le président américain, avec l'explosion du prix du gazole - ce qui devrait faire très mal aux prochaines élections des midterms. Mais avec des prix proches de 6,27 dollars le gallon, soit 1,48 € le litre, les Américains peuvent encore se sentir privilégiés par rapport à nous Français.
La France est le 4ème pays le plus cher d'Europe pour le gazole
Le gouvernement cherche à aider autant qu'il le peut les Français pour financer leur carburant. Et quand on regarde les chiffres qui nous sont donnés par le Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne, en date du 5 octobre, on peut comprendre qu'il y a de quoi se plaindre chez nous.
En effet, ces chiffres, dont Sud Ouest se fait l'écho, montrent que la France est l'un des pays les plus chers de l'Union européenne. En fait, notre pays est tout simplement le 4ème plus cher niveau gazole de tout le Vieux Continent !
Les différences de fiscalité en Europe entraînent des disparités dans les prix à la pompe
Dans l'ordre, voici le classement des pays les moins chanceux de l'UE, avec la moyenne des prix qui y sont pratiqués :
- Finlande (2,553 euros au litre) ;
- Pays-Bas (2,506 euros au litre) ;
- Danemark (2,488 euros au litre) ;
- France (2,355 euros au litre).
Ces prix historiquement hauts par rapport à nos voisins s'expliquent par une politique fiscale très lourde en France, contrairement à certains de nos voisins. Ainsi, en Espagne, un décret maintient en ce moment un rabais de 0,20 € par litre, quand l'Allemagne essaye de son côté de réduire la facture avec une baisse des taxes sur l'énergie décidée jusqu'à la fin de l'année (mais avec une portée relative).
L'Italie au contraire, qui avait jusque-là bénéficié d'un coup de pouce fiscal, a laissé expirer la réduction d'urgence sur les accises le 6 octobre dernier, ce qui a entraîné en renchérissement immédiat de 0,61 € par litre. La libération des stocks de diesel décidée cette semaine changera-t-elle la donne ?