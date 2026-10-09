Dans l'ordre, voici le classement des pays les moins chanceux de l'UE, avec la moyenne des prix qui y sont pratiqués :

Finlande (2,553 euros au litre) ; Pays-Bas (2,506 euros au litre) ; Danemark (2,488 euros au litre) ; France (2,355 euros au litre).

Ces prix historiquement hauts par rapport à nos voisins s'expliquent par une politique fiscale très lourde en France, contrairement à certains de nos voisins. Ainsi, en Espagne, un décret maintient en ce moment un rabais de 0,20 € par litre, quand l'Allemagne essaye de son côté de réduire la facture avec une baisse des taxes sur l'énergie décidée jusqu'à la fin de l'année (mais avec une portée relative).

L'Italie au contraire, qui avait jusque-là bénéficié d'un coup de pouce fiscal, a laissé expirer la réduction d'urgence sur les accises le 6 octobre dernier, ce qui a entraîné en renchérissement immédiat de 0,61 € par litre. La libération des stocks de diesel décidée cette semaine changera-t-elle la donne ?