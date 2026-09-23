450 millions d'euros. C'est ce que va coûter l'extension des dispositifs d'aides aux carburant décidée par le gouvernement. Et la première qui va être soutenue, c'est l'aide dite pour les « grands rouleurs ».

D'un montant de 100 euros pour les trois prochains mois, le public qui pourra la solliciter est agrandi. Alors que jusque-là, il fallait un revenu fiscal de référence égal ou inférieur à 16 880 euros par part, elle pourra à partir du 1er octobre concerner les « Français gagnant jusqu'à 2 050€ pour une personne seule, 4 070€ net pour un couple ou 6 100€ pour un couple avec deux enfants ». La population éligible passe ainsi de 3 millions à près de 5,5 millions de personnes.