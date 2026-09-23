Le gouvernement vient de faire une série d'annonces pour soutenir les Français en cette période de crise énergétique. Les dispositifs d'aides au carburant vont ainsi être renforcés.
Le prix à la pompe en ce moment fait mal aux Français, à tel point que, selon le ministre des Comptes publics David Amiel, la consommation de carburant s'est effondrée de 30% entre le 11 et le 20 septembre derniers. Devant une situation critique, le gouvernement était obligé de réagir, ce qu'il vient de faire avec la publication d'un communiqué de presse annonçant l'extension de plusieurs dispositifs.
L'aide grand rouleurs concernera dorénavant près de 5,5 millions de Français
450 millions d'euros. C'est ce que va coûter l'extension des dispositifs d'aides aux carburant décidée par le gouvernement. Et la première qui va être soutenue, c'est l'aide dite pour les « grands rouleurs ».
D'un montant de 100 euros pour les trois prochains mois, le public qui pourra la solliciter est agrandi. Alors que jusque-là, il fallait un revenu fiscal de référence égal ou inférieur à 16 880 euros par part, elle pourra à partir du 1er octobre concerner les « Français gagnant jusqu'à 2 050€ pour une personne seule, 4 070€ net pour un couple ou 6 100€ pour un couple avec deux enfants ». La population éligible passe ainsi de 3 millions à près de 5,5 millions de personnes.
Le montant maximum de prime carburant exonérées d'impôts passe à 1000 euros
Pour ce qui est de la prime carburant employeur, la prime que peut donner l'employeur pour financer les frais de carburant ou d'alimentation du véhicule d'un employé, les conditions sont elles aussi améliorées.
S'il n'y a pas de montant maximal à cette prime, initialement, seuls 300 euros pouvaient être exonérés de cotisations sociales et d'impôts. Un montant qui a ensuite été augmenté pour passer à 600 euros, puis, avec les annonces faites hier par le gouvernement, désormais à 1000 euros. Enfin, le chèque énergie ne subit lui pas de changement durant cette période.