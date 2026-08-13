Le gouvernement veut inciter à l'acquisition de voitures électriques, et ce, qu'elles soient neuves ou d'occasion. Et pour ce dernier marché, une nouvelle aide sera disponible dans un peu plus de deux semaines.
À la fin de l'année dernière, le gouvernement annonçait la prolongation en 2026 du système de bonus écologique. Un système qui a non seulement continué à exister, mais qui a aussi été revu à la hausse, avec un gros gain potentiel à la clé, notamment pour les plus modestes. L'aide qui va arriver dans quelques semaines s'inscrit dans cette même volonté de pousser les Français vers l'électrique, même si l'aide au programme cette fois est plus mesurée.
Un nouveau bonus utilisant le dispositif CEE arrive au 1er septembre
Les Français sont soutenus par l'État pour acheter un véhicule électrique neuf. Et il le seront aussi pour l'acquisition d'un véhicule électrique d'occasion à partir du 1er septembre prochain. Une nouvelle aide à l'achat sera à cette date disponible, mesure liée au dispositif des CEE, les Certificats d'Économie d'Énergie, financés par les spécialistes de l'énergie.
Les conditions pour pouvoir faire jouer cette aide ne sont pas nombreuses. Il faudra ainsi que la première immatriculation du véhicule ait eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, et qu'il dispose d'une batterie ayant encore au moins 80% de sa capacité initiale. Le bénéficiaire devra par ailleurs garder son véhicule au moins trois ans.
Certaines professions seront favorisées
Il faut tout de même noter qu'ici, le montant de l'aide allouée est loin de ce qui se fait pour le neuf, et même pour ce qui faisait pour l'occasion il y a quelques années. Le montant de base est ainsi d'environ 340 euros - la somme exacte dépendant des contrats entre les fournisseurs d'énergie et le vendeur.
Si les particuliers ne sont pas franchement aidés, certains professionnels par contre peuvent tirer leur épingle du jeu ici. Les spécialistes des services à la personne ou ceux offrant un service d'autonomie, et dont le véhicule acquis affiche une masse en ordre de moins de 1 800 kg et un prix maximum de 25 000 euros, auront eux droit à une prime qui pourrait aller jusqu'à 2 400 euros.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.