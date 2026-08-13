Les Français sont soutenus par l'État pour acheter un véhicule électrique neuf. Et il le seront aussi pour l'acquisition d'un véhicule électrique d'occasion à partir du 1er septembre prochain. Une nouvelle aide à l'achat sera à cette date disponible, mesure liée au dispositif des CEE, les Certificats d'Économie d'Énergie, financés par les spécialistes de l'énergie.

Les conditions pour pouvoir faire jouer cette aide ne sont pas nombreuses. Il faudra ainsi que la première immatriculation du véhicule ait eu lieu entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, et qu'il dispose d'une batterie ayant encore au moins 80% de sa capacité initiale. Le bénéficiaire devra par ailleurs garder son véhicule au moins trois ans.